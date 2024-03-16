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Харри Кейн установил новый рекорд по количеству голов в дебютном сезоне и получил травму

16 марта 2024 19:11
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Харри Кейн установил новый рекорд по количеству голов в дебютном сезоне и получил травму
Харри Кейн. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В дебютном сезоне в Бундеслиге форвард Харри Кейн установил рекорд, поразив ворота соперников 31 раз. Этим достижением Кейн превзошел рекорд Уве Зеэлера, установленный в сезоне 1963/64.

Также этот рекорд является личным для Кейн, ведь раньше он максимально забивал 30 голов в сезон, передает Новини.LIVE.

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"Бавария" одержала разгромную победу над "Дармштадтом" со счетом 2:5. Кейн отдал голевой пас на Мусиалу в первом тайме, когда мюнхенцы сравнивали счет.

А в компенсированное время Кейн отличился своим 31 голом этого сезона Бундеслиги. Таким образом, он побил рекорд по количеству голов в дебютном сезоне.

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Кейн получил травму. Фото: Reuters

Однако на 82-й минуте Кейна заменили после столкновения со штангой. И это может подвергнуть сомнению участие капитана "Трех львов" в предстоящих международных матчах Англии против Бразилии и Бельгии, которые состоятся 23 и 26 марта соответственно.

Сократили отставание от лидера

Во втором тайме мюнхенцы еще трижды поразили ворота соперника. На 64-й минуте дубль оформил Мусиала, после чего он же на 74-й минуте ассистировал Сержу Гнабри, а на 90+3-й минуте точный удар нанес Матис Тель.

Последнее слово в этом поединке было за хозяевами. На 90+5-й минуте окончательный счет игры установил нападающий "Дармштадта" Оскар Вильгельмссон.

Победа позволила мюнхенцам сократить отставание от лидера чемпионата "Байера" до 7 баллов. Однако леверкузенский клуб сыграл на один матч меньше.

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Германия
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Харри Кейн
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