Харри Кейн с травмой приехал в сборную Англии на матч с Бразилией

Харри Кейн и Томас Мюллер празднуют гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн может пропустить ближайшие матчи сборной Англии. Он получил травму в поединке за "Баварию".

Тренерский штаб сборной Англии не хочет рисковать здоровьем футболиста, сообщает Bild.

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Харри Кейн отправился в расположение сборной Англии сразу после победы "Баварии" над "Дармштадтом" (5:2) в рамках 26 тура чемпионата Германии по футболу. Спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд подтвердил, что английский форвард не остался в расположении "Баварии".

Кейну оказывают помощь на поле. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Состояние Кейна после травмы

Лидер атак "Баварии" забил гол и сделал результативную передачу в матче против "Дармштадта". Это позволило Харри установить личный рекорд результативности за сезон, а за одно превзойти достижение Уве Зеелера по количеству мячей в дебютный сезон в чемпионате Германии.

Кейн подвернул лодыжку и не смог доиграть матч до финального свистка. Несмотря на это он поехал в сборную Англии, которая 23 и 26 марта сыграет товарищеские поединки с национальными командами Бразилии и Бельгии соответственно.

Тренерский штаб "трех львов" еще не принял решение по поводу того, сыграет ли Кейн в этих матчах. Здоровьем Харри не будут рисковать. Если ему понадобится время на восстановление, он пропустить спарринги с участием сборной Англии.

После 28 туров "Бавария" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Она отстает от "Байера" на семь очков, но у "фармацевтов" есть матч в запасе.

Харри Кейн возглавляет турнирную таблицу лучших бомбардиров Бундеслиги. На его счету 31 гол и девять результативных передач.

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