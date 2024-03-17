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Харри Кейн с травмой приехал в сборную Англии на матч с Бразилией

17 марта 2024 14:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Харри Кейн с травмой приехал в сборную Англии на матч с Бразилией
Харри Кейн и Томас Мюллер празднуют гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн может пропустить ближайшие матчи сборной Англии. Он получил травму в поединке за "Баварию".

Тренерский штаб сборной Англии не хочет рисковать здоровьем футболиста, сообщает Bild

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Харри Кейн отправился в расположение сборной Англии сразу после победы "Баварии" над "Дармштадтом" (5:2) в рамках 26 тура чемпионата Германии по футболу. Спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд подтвердил, что английский форвард не остался в расположении "Баварии". 

Харри Кейн
Кейну оказывают помощь на поле. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Состояние Кейна после травмы 

Лидер атак "Баварии" забил гол и сделал результативную передачу в матче против "Дармштадта". Это позволило Харри установить личный рекорд результативности за сезон, а за одно превзойти достижение Уве Зеелера по количеству мячей в дебютный сезон в чемпионате Германии. 

Кейн подвернул лодыжку и не смог доиграть матч до финального свистка. Несмотря на это он поехал в сборную Англии, которая 23 и 26 марта сыграет товарищеские поединки с национальными командами Бразилии и Бельгии соответственно. 

Тренерский штаб "трех львов" еще не принял решение по поводу того, сыграет ли Кейн в этих матчах. Здоровьем Харри не будут рисковать. Если ему понадобится время на восстановление, он пропустить спарринги с участием сборной Англии. 

После 28 туров "Бавария" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Она отстает от "Байера" на семь очков, но у "фармацевтов" есть матч в запасе. 

Харри Кейн возглавляет турнирную таблицу лучших бомбардиров Бундеслиги. На его счету 31 гол и девять результативных передач. 

Напомним, Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

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