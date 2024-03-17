Харри Кейн с травмой приехал в сборную Англии на матч с Бразилией
Форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн может пропустить ближайшие матчи сборной Англии. Он получил травму в поединке за "Баварию".
Тренерский штаб сборной Англии не хочет рисковать здоровьем футболиста, сообщает Bild.
Харри Кейн отправился в расположение сборной Англии сразу после победы "Баварии" над "Дармштадтом" (5:2) в рамках 26 тура чемпионата Германии по футболу. Спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд подтвердил, что английский форвард не остался в расположении "Баварии".
Состояние Кейна после травмы
Лидер атак "Баварии" забил гол и сделал результативную передачу в матче против "Дармштадта". Это позволило Харри установить личный рекорд результативности за сезон, а за одно превзойти достижение Уве Зеелера по количеству мячей в дебютный сезон в чемпионате Германии.
Кейн подвернул лодыжку и не смог доиграть матч до финального свистка. Несмотря на это он поехал в сборную Англии, которая 23 и 26 марта сыграет товарищеские поединки с национальными командами Бразилии и Бельгии соответственно.
Тренерский штаб "трех львов" еще не принял решение по поводу того, сыграет ли Кейн в этих матчах. Здоровьем Харри не будут рисковать. Если ему понадобится время на восстановление, он пропустить спарринги с участием сборной Англии.
После 28 туров "Бавария" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Она отстает от "Байера" на семь очков, но у "фармацевтов" есть матч в запасе.
Харри Кейн возглавляет турнирную таблицу лучших бомбардиров Бундеслиги. На его счету 31 гол и девять результативных передач.
Напомним, Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити".
Готов ли Цыганков играть — в сборной Украины ответили на важный вопрос.
Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира.
Гвардиола жестко раскритиковал жеребьевку Лиги чемпионов — что сказал тренер.
Траоре готовится к трансферу из "Шахтера" в известный клуб.
Читайте Новини.LIVE!