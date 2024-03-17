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Грилиш и Рэшфорд могут не поехать на Евро-2024 — кем Саутгейт их заменит

17 марта 2024 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Грилиш и Рэшфорд могут не поехать на Евро-2024 — кем Саутгейт их заменит
Джек Грилиш после матча за "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил Маркуса Рэшфорда и Джека Грилиша, что они могут не попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024. Наставник недоволен физической готовностью игроков. 

Грилиш уже не включен в состав "трех львов" на важные матчи, сообщает портал 90min.com

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Гарет Саутгейт объявил состав сборной Англии на мартовские товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии. В заявке "трех львов" нашлось место Маркусу Рэшфорду, но Джек Грилиш из "Манчестер Сити" будет смотреть эти матчи по телевизору. Тренер предоставил хавбеку возможность набрать форму после травмы. 

Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт во время исполнения национального гимна. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Шансы Грилиша и Рэшфорда сыграть на Евро-2024

Полузащитник "Манчестер Сити" и форвард "Манчестер Юнайтед" продолжают бороться за место в заявке сборной Англии на чемпионате Европы, который летом этого года пройдет в Германии. Наставник "трех львов" честно признал, что еще не знает, поедут ли Грилиш и Рэшфорд на Евро-2024.

"Конкуренция на место форварда в команде высока. У нас есть Гордон, Палмер, Фоден. Рэшфорду придется поработать, чтобы вытеснить кого-то из них из заявки. Грилишу тоже не надо расслабляться. Сразу несколько футболистов готовы сыграть на его позиции и мечтают о поездке на Евро-2024", — рассказал Саутгейт. 

Маркус Рашфорд
Маркус Рэшфорд в борьбе с защитником "Эвертона". Фото: Reuters/Molly Darlington

Тренер сборной Англии считает, что Рэшфорд и Грилиш снизили требования к себе и не демонстрируют ту игру, которая способствовала их вызову в сборную Англии. Саутгейт отметил, что у обоих футболистов еще есть время исправить ситуацию, иначе они могут не поехать на чемпионат Европы. 

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Сборная Англии по футболу
Маркус Рашфорд
Гарет Саутгейт
Джек Грилиш

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