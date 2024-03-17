Грилиш и Рэшфорд могут не поехать на Евро-2024 — кем Саутгейт их заменит
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил Маркуса Рэшфорда и Джека Грилиша, что они могут не попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024. Наставник недоволен физической готовностью игроков.
Грилиш уже не включен в состав "трех львов" на важные матчи, сообщает портал 90min.com.
Гарет Саутгейт объявил состав сборной Англии на мартовские товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии. В заявке "трех львов" нашлось место Маркусу Рэшфорду, но Джек Грилиш из "Манчестер Сити" будет смотреть эти матчи по телевизору. Тренер предоставил хавбеку возможность набрать форму после травмы.
Шансы Грилиша и Рэшфорда сыграть на Евро-2024
Полузащитник "Манчестер Сити" и форвард "Манчестер Юнайтед" продолжают бороться за место в заявке сборной Англии на чемпионате Европы, который летом этого года пройдет в Германии. Наставник "трех львов" честно признал, что еще не знает, поедут ли Грилиш и Рэшфорд на Евро-2024.
"Конкуренция на место форварда в команде высока. У нас есть Гордон, Палмер, Фоден. Рэшфорду придется поработать, чтобы вытеснить кого-то из них из заявки. Грилишу тоже не надо расслабляться. Сразу несколько футболистов готовы сыграть на его позиции и мечтают о поездке на Евро-2024", — рассказал Саутгейт.
Тренер сборной Англии считает, что Рэшфорд и Грилиш снизили требования к себе и не демонстрируют ту игру, которая способствовала их вызову в сборную Англии. Саутгейт отметил, что у обоих футболистов еще есть время исправить ситуацию, иначе они могут не поехать на чемпионат Европы.
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