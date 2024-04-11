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Грізманн пояснив, як Атлетіко зіграє з Боруссією у Дортмунді

11 квітня 2024 11:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Грізманн пояснив, як Атлетіко зіграє з Боруссією у Дортмунді
Грізманн і Ліно святкують гол. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної Франції та мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн похвалив партнерів по команді після перемоги над "Боруссією" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Лідер "матрацників" вважає, що його команді під силу вийти в наступну стадію турніру.

Грізманн пообіцяв, що "Атлетіко" зробить роботу над помилками, яких гравці припустилися наприкінці поєдинку, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Атлетіко" домінувало над "Боруссією" протягом більшої частини першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів (2:1). Наприкінці зустрічі німецькі футболісти забили гол, а також двічі були близькими до того, щоб завоювати в Іспанії нічию.

Грізманн хвалить партнерів по команді

Французький лідер мадридського "Атлетіко" задоволений тим, що його команда здобула важливу перемогу у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Матрацники" майже не програють удома під керівництвом Дієго Сімеоне та зберігають добрі шанси на вихід у півфінал єврокубкового турніру.

"Ми перемогли в Мадриді й збираємося зробити те саме в Німеччині. Так, кінець другого тайму для нас вийшов невдалим. Важливо виправити ці помилки у зустрічі у відповідь. Доведеться багато працювати й терпіти, щоб успішно зіграти в Дортмунді", — розповів Грізманн.

Гризманн та Ройс
Грізманн і Ройс під час матчу. Фото: Reuters/Juan Medina

Чвертьфінал у відповідь Ліги чемпіонів за участю "Боруссії" та "Атлетіко" відбудеться у вівторок, 16 квітня.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Боруссія Дортмунд
Антуан Грізманн
Атлетико Мадрид

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