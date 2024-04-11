Грізманн пояснив, як Атлетіко зіграє з Боруссією у Дортмунді
Футболіст збірної Франції та мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн похвалив партнерів по команді після перемоги над "Боруссією" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Лідер "матрацників" вважає, що його команді під силу вийти в наступну стадію турніру.
Грізманн пообіцяв, що "Атлетіко" зробить роботу над помилками, яких гравці припустилися наприкінці поєдинку, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Атлетіко" домінувало над "Боруссією" протягом більшої частини першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів (2:1). Наприкінці зустрічі німецькі футболісти забили гол, а також двічі були близькими до того, щоб завоювати в Іспанії нічию.
Грізманн хвалить партнерів по команді
Французький лідер мадридського "Атлетіко" задоволений тим, що його команда здобула важливу перемогу у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Матрацники" майже не програють удома під керівництвом Дієго Сімеоне та зберігають добрі шанси на вихід у півфінал єврокубкового турніру.
"Ми перемогли в Мадриді й збираємося зробити те саме в Німеччині. Так, кінець другого тайму для нас вийшов невдалим. Важливо виправити ці помилки у зустрічі у відповідь. Доведеться багато працювати й терпіти, щоб успішно зіграти в Дортмунді", — розповів Грізманн.
Чвертьфінал у відповідь Ліги чемпіонів за участю "Боруссії" та "Атлетіко" відбудеться у вівторок, 16 квітня.
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