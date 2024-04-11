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Сімеоне розповів, що його розлютило у матчі Атлетіко з Боруссією

11 квітня 2024 09:17
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Сімеоне розповів, що його розлютило у матчі Атлетіко з Боруссією
Грізманн і Де Пауль радіють перемозі. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне похвалив своїх підопічних за перемогу над "Боруссією" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. При цьому наставник іспанської команди засмучений тим, що "матрацники" пропустили гол.

Сімеоне запевнив у тому, що знає, чого чекати у матчі-відповіді, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Атлетіко" впевнено розпочав чвертьфінал ЛЧ та забив "Боруссії" два голи в Мадриді. Іспанська команда контролювала хід поєдинку до середини другого тайму, але в результаті підопічним Едина Терзича вдалося забити гол і зберегти інтригу перед зустріччю у відповідь.

Що Сімеоне сказав про матч

Головний тренер "Атлетіко" заявив, що "Боруссія" його не здивувала. Він знав, що дортмундці є сильною командою, яка може завдати супернику неприємностей навіть на виїзді.

Дієго Сімеоне
Дієго Сімеоне під час матчу. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Дієго Сімеоне щасливий через те, що "Атлетіко" зумів здобути перемогу. Однак тренер зізнався, що відчув себе дуже злим, коли супернику вдалося забити "матрасникам" один гол.

"Ми контролювали хід матчу протягом більшої частини поєдинку. Могли розгромити "Боруссію". Однак на мить втратили концентрацію і пропустили гол. Цей успіх змусив гостей йти в атаку, існувала ймовірність, що гра завершиться внічию", — розповів Сімеоне.

Наставник "Атлетіко" запевнив, що "Боруссії" не вдасться здивувати його у Дортмунді. Іспанська команда зробить все для виходу до півфіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь "матрасників" і "джмелів" у чвертьфіналі турніру відбудеться через тиждень, у вівторок, 16 квітня.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Боруссія Дортмунд
Діего Симеоне
Атлетико Мадрид

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