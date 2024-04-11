Симеоне рассказал, что его разозлило в матче Атлетико с Боруссией

Гризманн и Де Пауль радуются победе. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне похвалил своих подопечных за победу над "Боруссией" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. При этом наставник испанской команды расстроен тем, что "матрасники" пропустили гол.

Симеоне заверил в том, что знает, чего ждать в ответном матче, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Атлетико" уверенно начал четвертьфинал ЛЧ и забил "Боруссии" два гола в Мадриде. Испанская команда контролировала ход поединка до середины второго тайма, но в итоге подопечным Эдина Терзича удалось забить гол и сохранить интригу перед ответной встрече.

Что Симеоне сказал о матче

Главный тренер "Атлетико" заявил, что "Боруссия" его не удивила. Он знал, что дортмундцы являются сильной командой, которая в состоянии доставить сопернику неприятности даже на выезде.

Диего Симеоне во время матча. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Диего Симеоне счастлив из-за того, что "Атлетико" сумел одержать победу. Однако при этом тренер признался, что почувствовал себя очень злым, когда сопернику удалось забить "матрасникам" один гол.

"Мы контролировали ход матча на протяжение большей части поединка. Могли разгромить "Боруссию". Однако на мгновение потеряли концентрацию и пропустили гол. Этот успех заставил гостей идти в атаку, существовала вероятность, что игра завершится вничью", — рассказал Симеоне.

Наставник "Атлетико" заверил, что "Боруссии" не удастся удивить его в Дортмунде. Испанская команда сделает все для выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Ответный матч "матрасников" и "шмелей" в четвертьфинале турнира состоится через неделю, во вторник, 16 апреля.

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