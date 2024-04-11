Гризманн объяснил, как Атлетико сыграет с Боруссией в Дортмунде
Футболист сборной Франции и мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн похвалил партнеров по команде после победы над "Боруссией" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Лидер "матрасников" считает, что его команде по силам выйти в следующую стадию турнира.
Гризманн пообещал, что "Атлетико" сделает работу над ошибками, которые игроки допустили в конце поединка, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Атлетико" доминировало над "Боруссией" на протяжении большей части первого четвертьфинала Лиги чемпионов (2:1). В конце встречи немецкие футболисты забили гол, а также дважды были близки к тому, чтобы увезти из Испании ничью.
Гризманн хвалит партнеров по команде
Французский лидер мадридского "Атлетико" доволен тем, что его команда одержала важную победу в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. "Матрасники" почти не проигрывают дома под руководством Диего Симеоне и сохраняют хорошие шансы на выход в полуфинал еврокубкового турнира.
"Мы победили в Мадриде и собираемся сделать то же самое в Германии. Да, конец второго тайма для нас получился неудачным. Важно исправить эти ошибки в ответной встрече. Придется много работать и терпеть, чтобы успешно сыграть в Дортмунде", — рассказал Гризманн.
Ответный четвертьфинал Лиги чемпионов с участием "Боруссии" и "Атлетико" состоится во вторник, 16 апреля.
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