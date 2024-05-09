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Грозний назвав причину завершення тренерської кар'єри

9 травня 2024 12:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Грозний назвав причину завершення тренерської кар'єри
В'ячеслав Грозний відповідає на запитання журналістів. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український тренер В'ячеслав Грозний пояснив, чому перестав працювати у клубному футболі. Досвідчений фахівець не готовий до викликів сучасного спорту.

Грозний заявив, що клуби не зацікавлені у його запрошенні, повідомляє "Український футбол".

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В'ячеслав Грозний вже чотири роки перебуває без роботи. Останнім клубом у кар'єрі 67-річного наставника був "Шахтар" із Караганди. Досвідчений фахівець тренував 15 різних команд із шести різних країн, але зараз він виявився не затребуваним.

В'ячеслав Грозний
В'ячеслав Грозний на пресконференції. Фото: УНІАН

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Ветеран тренерського цеху України підтвердив, що він не має агента, який займався б питаннями працевлаштування та переговорами з керівництвом клубів. В'ячеслав Грозний заявив, що не має наміру мати нічого спільного з корупцією у футболі.

Грозний назвав себе незалежним фахівцем, який безпосередньо спілкується з менеджерами та власниками клубів. Саме тому багато хто не зацікавлений у тому, щоб він тренував якусь команду.

"Зі мною важко і говорити можна тільки про футбол і прогрес гравців, систему розвитку. Мені подобається футбол, подобається виходити на поле. Я, звичайно, ще тренуватиму", — розповів Грозний.

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Дніпро
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