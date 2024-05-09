Грозный назвал причину завершения тренерской карьеры

Вячеслав Грозный отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Украинский тренер Вячеслав Грозный объяснил, почему перестал работать в клубном футболе. Опытный специалист не готов к вызовам современного спорта.

Грозный заявил, что клубы не заинтересованы в его приглашении, сообщает "Украинский футбол".

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Вячеслав Грозный уже четыре года находится без работы. Последним клубом в карьере 67-летнего наставника был "Шахтер" из Караганды. Опытный специалист тренировал 15 разных команд из шести разных стран, но сейчас он оказался не востребован.

Вячеслав Грозный на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Грозный назвал причину ухода на пенсию

Ветеран тренерского цеха Украины подтвердил, что у него нет агента, который занимался бы вопросами трудоустройства и переговорами с руководством клубов. Вячеслав Грозный заявил, что не собирается иметь ничего общего с коррупцией в футболе.

Грозный назвал себя независимым специалистом, который напрямую общается в менеджерами и владельцами клубов. Именно поэтому многие не заинтересованы в том, чтобы он тренировал какую-либо команду.

"Со мной тяжело и говорить можно только о футболе и прогрессе игроков, системе развития. Мне нравится футбол, нравится выходить на поле. Я, конечно, еще буду тренировать", — рассказал Грозный.

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