Туреччина перемогла Грузію у першому турі групи F на Євро-2024

Туреччина святкує другий забитий м'яч. Фото: x.com/EURO2024

На чемпіонаті Європи-2024 перший тур стартував у групі F. Збірна Туреччини зіграла проти Грузії.

Матч завершився перемогою Туреччини з рахунком 3:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Туреччина — Грузія

Збірна Туреччини дуже активно розпочала матч і затиснула грузинів у своєму штрафному майданчику. Команда Монтелли почала створювати момент за моментом, а на 10-й хвилині Айхан здалеку потужно пробив у штангу.

Туреччина забила на 25 хвилині. Мюльдюр з лінії штрафного майданчика потужно пробив під поперечину.

У наступній атакі Туреччина знову забила, але м'яч скасували через сантиметровий офсайд.

Після пропущеного голу Грузія почала активно контратакувати та змогла зрівняти рахунок. На 32-й хвилині Кочорашвілі з правого флангу прострілив у штрафний майданчик, а Мікаутадзе в дотик пробив у ближній нижній кут воріт — 1:1.

На початку другого тайму Туреччина знову заволоділа перевагою та почала штурмувати ворота Грузії. На 65-й хвилині Гюлер забив дивовижний гол. Із 26 метрів він закрутив м'яч у дев'ятку.

Пропустивши гол Грузія почала перехоплювати ініціативу та перетворила кінцівку на штурм воріт Туреччини. Команда Саньоля могла тричі забивати, але на останній хвилині пропустила, коли голкіпер Мамардашвілі пішов на кутовий, після чого Актюркоглу втік на половину поля грузинів і забив третій м'яч.

Туреччина — Грузія — 3:1

Голи: Мюльдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 97 — Мікаутадзе, 32

Туреччина: Гюнок — Мюлдюр (Челік, 85), Акайдін, Бардакджі, Кадіоглу — Айхан (Демірал, 79), Чалханоглу (Озджан, 90+1) — Гюлер (Язиджи, 79), Кекчю, Їлдиз (Актюркоглу, 85) — Їлмаз.

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кверквелія (Зівзівадзе, 84), Кашия, Двалі, Цитаішвілі (Лочошвілі. 73) — Кочорашвілі, Меквабішвілі (Алтунашвілі, 89), Чакветадзе (Давіташвілі, 74) — Мікаутадзе, Кварацхелія.

Попередження: Бардаджі, Чалханоглу — Кверквелія

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