Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мілевський поділився, чи вірить у перемогу збірної України у матчі проти Словаччини на Євро-2024 arrow

Мілевський поділився, чи вірить у перемогу збірної України у матчі проти Словаччини на Євро-2024

18 червня 2024 19:36
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Артем Мілевський впевнений, що збірна краще покаже себе на Євро-2024
Артем Мілевський. Фото: Dynamo.kiev.ua
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Колишній гравець збірної України Артем Мілевський переконаний, що збірна України зможе краще себе проявити у наступному матчі групового етапу Євро-2024. За його словами, гравці розуміють, що права на помилку більше немає.

Про це пише Sport.express.

Читайте також:

Україна на Євро-2024

Мілевський заявив, що вірить в те, що наша збірна зробить правильні висновки та переможе словаків.

"Поразка бельгійців показує, що в нас рівна група. Бельгійці не показали нічого надприродного, а словаки зіграли дуже суворо, з величезним бажанням і самовіддачею. Після другої гри в нашій групі все може кардинально змінитися. Якщо ми обіграємо Словаччину, а Бельгія — румунів, то все буде вирішуватися в останньому турі", — каже Артем. 

За його словами, у наших гравців вже немає права на помилку. 

"Кожен гравець збірної України розуміє, чого від них очікували і права на помилку вже немає. Упевнений, наша команда зробить правильні висновки і переможе словаків. Час для підготовки є. Ми ще можемо все змінити на краще. Я вболіватиму і переживатиму за нашу збірну", — поділився він. 

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії. 

Поразка України від Румунії подарувала багато цікавих мемів — фото. 

Футболісти збірної України виставили Реброва з роздягальні після поразки від Румунії. 

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

Євро-2024
Артем Мілевський
спорт
Збірна України з футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор