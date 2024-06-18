Артем Мілевський впевнений, що збірна краще покаже себе на Євро-2024

Артем Мілевський. Фото: Dynamo.kiev.ua

Колишній гравець збірної України Артем Мілевський переконаний, що збірна України зможе краще себе проявити у наступному матчі групового етапу Євро-2024. За його словами, гравці розуміють, що права на помилку більше немає.

Про це пише Sport.express.

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Мілевський заявив, що вірить в те, що наша збірна зробить правильні висновки та переможе словаків.

"Поразка бельгійців показує, що в нас рівна група. Бельгійці не показали нічого надприродного, а словаки зіграли дуже суворо, з величезним бажанням і самовіддачею. Після другої гри в нашій групі все може кардинально змінитися. Якщо ми обіграємо Словаччину, а Бельгія — румунів, то все буде вирішуватися в останньому турі", — каже Артем.

За його словами, у наших гравців вже немає права на помилку.

"Кожен гравець збірної України розуміє, чого від них очікували і права на помилку вже немає. Упевнений, наша команда зробить правильні висновки і переможе словаків. Час для підготовки є. Ми ще можемо все змінити на краще. Я вболіватиму і переживатиму за нашу збірну", — поділився він.

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