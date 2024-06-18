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Милевский поделился, верит ли в победу сборной Украины в матче против Словакии на Евро-2024

18 июня 2024 19:36
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Артём Милевский уверен, что сборная лучше покажет себя на Евро-2024
Артём Милевский. Фото: Dynamo.kiev.ua
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Бывший игрок сборной Украины Артем Милевский убежден, что сборная Украины сможет лучше проявить себя в следующем матче группового этапа Евро-2024. По его словам, игроки понимают, что права на ошибку больше нет.

Об этом пишет Sport.express.

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Милевский заявил, что верит в то, что наша сборная сделает правильные выводы и победит словаков.

"Поражение бельгийцев показывает, что у нас равная группа. Бельгийцы не показали ничего сверхъестественного, а словаки сыграли очень строго, с огромным желанием и самоотдачей. После второй игры в нашей группе все может кардинально измениться. Если мы обыграем Словакию, а Бельгия — румын, то все будет решаться в последнем туре", — говорит Артем.

По его словам, у наших игроков нет права на ошибку.

"Каждый игрок сборной Украины понимает, чего от них ожидали и права на ошибку уже нет. Уверен, наша команда сделает правильные выводы и победит словаков. Время подготовки есть. Мы еще можем все изменить к лучшему. Я буду болеть и буду переживать за нашу сборную", – поделился он.

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