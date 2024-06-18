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Грузия мужественно "билась" на поле, но все же проиграла Турции

18 июня 2024 21:10
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Агабекян Карен
редактор
Турция победила Грузию в первом туре группы F на Евро-2024
Турция празднует второй забитый мяч. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы-2024 первый тур стартовал в группе F. Сборная Турции сыграла против Грузии.

Матч завершился победой Турции со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Турция — Грузия

Сборная Турции очень активно начала матч и зажала грузин в своей штрафной. Команда Монтеллы начала создавать момент за моментом, а на 10-й минуте Айхан издали мощно пробил в штангу.

Турция забила на 25-й минуте. Мюльдюр из линии штрафной мощно пробил под перекладину.

В следующей же атаки Турция снова забила, но мяч отменили из-за сантиметрового офсайда.

После пропущенного гола Грузия начала активно контратаковать и смогла сравнять счет. На 32-й минуте Кочорашвили с правого фланга прострелил в штрафную, а Микаутадзе в касание пробил в ближний нижний угол ворот — 1:1.

В начале второго тайма Турция снова завладела преимуществом и начала штурмовать ворота Грузии. На 65-й минуте Гюлер забил умопомрачительный гол. Из 26 метров он закрутил мяч в девятку.

Пропустив гол Грузия начала перехватывать инициативу и превратила концовку в штурм ворот Турции. Команда Саньоля могла трижды забивать, но на последней минуте пропустила, когда голкипер Мамардашвили пошел на угловой и после этого Актюркоглу убежал на половину поля грузин и забил третий мяч.

Турция — Грузия — 3:1

Голы: Мюльдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 97 — Микаутадзе, 32

Турция: Гюнок — Мюльдюр (Челик, 85), Акайдин, Бардакджи, Кадиоглу — Айхан (Демирал, 79), Чалханоглу (Озджан, 90+1) — Гюлер (Языджи, 79), Кекчю, Йылдыз (Актюркоглу, 85) — Йылмаз.

Грузия: Мамардашвили — Какбадзе, Кверквелия (Зивзивадзе, 84), Кашия, Двали, Цитаишвили (Лочошвили, 73) — Кочорашвили, Меквабишвили (Алтунашвили, 89), Чакветадзе (Давиташвили, 74) — Микаутадзе, Кварацхелия.

Предупреждения: Бардакджи, Чалханоглу — Кверквелия.

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