Гвардіола у "Манчестер Сіті" знайшов заміну Зінченку

Льюїс та Голанд у матчі за "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

В англійському "Манчестер Сіті" розв'язали проблему лівого флангу. Тренерський штаб зробить ставку на молодого гравця і не підписуватиме на цю позицію зірку світового футболу.

Ріко Льюїс може надовго залишитися футболістом "містян", повідомляє Manchester Evening News.

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Хто такий Ріко Льюїс?

Після відходу Олександра Зінченка та Жоау Канселу наставник "Манчестер Сіті" вирішив зробити ставку на вихованця місцевої клубної академії. Минулого сезону Ріко Льюїс отримав можливість закріпитися в основному складі "містян".

Ріко Льюїс у боротьбі з суперниками. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

У підсумку молодий футболіст зіграв за "Сіті" 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких забив один м'яч. Він виграв требл у складі "містян" і став володарем Кубка чемпіонів.

Ріко Льюїс може зіграти як на лівому, так і правому фланзі. Хосеп Гвардіола високо оцінює ігрові якості футболіста та вважає, що він зможе стати важливим виконавцем у "Сіті".

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