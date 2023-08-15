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Гвардіола у "Манчестер Сіті" знайшов заміну Зінченку

15 серпня 2023 15:33
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Гвардіола у "Манчестер Сіті" знайшов заміну Зінченку
Льюїс та Голанд у матчі за "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В англійському "Манчестер Сіті" розв'язали проблему лівого флангу. Тренерський штаб зробить ставку на молодого гравця і не підписуватиме на цю позицію зірку світового футболу.

Ріко Льюїс може надовго залишитися футболістом "містян", повідомляє Manchester Evening News.

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Футболіст молодіжної збірної Англії Ріко Льюїс є вихованцем "Манчестер Сіті". Клуб вирішив продовжити контракт із 18-річним захисником до літа 2028 року.

Хто такий Ріко Льюїс?

Після відходу Олександра Зінченка та Жоау Канселу наставник "Манчестер Сіті" вирішив зробити ставку на вихованця місцевої клубної академії. Минулого сезону Ріко Льюїс отримав можливість закріпитися в основному складі "містян".

Ріко Льюїс
Ріко Льюїс у боротьбі з суперниками. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

У підсумку молодий футболіст зіграв за "Сіті" 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких забив один м'яч. Він виграв требл у складі "містян" і став володарем Кубка чемпіонів.

Ріко Льюїс може зіграти як на лівому, так і правому фланзі. Хосеп Гвардіола високо оцінює ігрові якості футболіста та вважає, що він зможе стати важливим виконавцем у "Сіті".

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