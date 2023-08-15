Гвардиола в "Манчестер Сити" нашел замену Зинченко
В английском "Манчестер Сити" решили проблему левого фланга. Тренерский штаб сделает ставку на молодого игрока и не будет подписывать на эту позицию звезду мирового футбола.
Рико Льюис может надолго остаться футболистом "горожан", сообщает Manchester Evening News.
Футболист молодежной сборной Англии Рико Льюис является воспитанником "Манчестер Сити". Клуб решил продлить контракт с 18-летним защитником до лета 2028 года.
Кто такой Рико Льюис?
После ухода Александра Зинченко и Жоау Канселу наставник "Манчестер Сити" решил сделать ставку на воспитанника местной клубной академии. В прошлом сезоне Рико Льюис получил возможность закрепиться в основном составе "горожан".
В итоге молодой футболист сыграл за "Сити" 23 поединка во всех турнирах, в которых забил один мяч. Он выиграл требл в составе "горожан" и стал обладателем Кубка чемпионов.
Рико Льюис может сыграть как на левом, так и на правом фланге. Хосеп Гвардиола высоко оценивает игровые качества футболиста и считает, что он сможет стать важным исполнителем в "Сити".
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