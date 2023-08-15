Гвардиола в "Манчестер Сити" нашел замену Зинченко

Льюис и Холанд в матче за "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

В английском "Манчестер Сити" решили проблему левого фланга. Тренерский штаб сделает ставку на молодого игрока и не будет подписывать на эту позицию звезду мирового футбола.

Рико Льюис может надолго остаться футболистом "горожан", сообщает Manchester Evening News.

Читайте также:

Футболист молодежной сборной Англии Рико Льюис является воспитанником "Манчестер Сити". Клуб решил продлить контракт с 18-летним защитником до лета 2028 года.

Кто такой Рико Льюис?

После ухода Александра Зинченко и Жоау Канселу наставник "Манчестер Сити" решил сделать ставку на воспитанника местной клубной академии. В прошлом сезоне Рико Льюис получил возможность закрепиться в основном составе "горожан".

Рико Льюис в борьбе с соперниками. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

В итоге молодой футболист сыграл за "Сити" 23 поединка во всех турнирах, в которых забил один мяч. Он выиграл требл в составе "горожан" и стал обладателем Кубка чемпионов.

Рико Льюис может сыграть как на левом, так и на правом фланге. Хосеп Гвардиола высоко оценивает игровые качества футболиста и считает, что он сможет стать важным исполнителем в "Сити".

Напомним, Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо".

Лидер "Шахтера" поможет команде в важных матчах: о чем идет речь.

Малиновский сменит клуб до осени: "Марсель" принял решение.

"ПСЖ" заменит Неймара звездой сборной Италии.

Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно.