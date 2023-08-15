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Гвардиола в "Манчестер Сити" нашел замену Зинченко

15 августа 2023 15:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола в "Манчестер Сити" нашел замену Зинченко
Льюис и Холанд в матче за "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В английском "Манчестер Сити" решили проблему левого фланга. Тренерский штаб сделает ставку на молодого игрока и не будет подписывать на эту позицию звезду мирового футбола.

Рико Льюис может надолго остаться футболистом "горожан", сообщает Manchester Evening News

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Футболист молодежной сборной Англии Рико Льюис является воспитанником "Манчестер Сити". Клуб решил продлить контракт с 18-летним защитником до лета 2028 года. 

Кто такой Рико Льюис? 

После ухода Александра Зинченко и Жоау Канселу наставник "Манчестер Сити" решил сделать ставку на воспитанника местной клубной академии. В прошлом сезоне Рико Льюис получил возможность закрепиться в основном составе "горожан". 

Рико Льюис
Рико Льюис в борьбе с соперниками. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

В итоге молодой футболист сыграл за "Сити" 23 поединка во всех турнирах, в которых забил один мяч. Он выиграл требл в составе "горожан" и стал обладателем Кубка чемпионов. 

Рико Льюис может сыграть как на левом, так и на правом фланге. Хосеп Гвардиола высоко оценивает игровые качества футболиста и считает, что он сможет стать важным исполнителем в "Сити". 

Напомним, Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо". 

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