Гвоздик порадив Усику, що робити, якщо Ф'юрі знову дасть задню

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик дав пораду співвітчизнику на випадок чергового блефу Тайсона Ф’юрі. На думку українського боксера, Усик має вийти в ринг з іншим суперником, якщо такий сценарій знову почне розвиватися.

Це Гвоздик повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу "Студія боксу Віктора Ялимова", передає Новини.LIVE.

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"Я не хочу нічого вигадувати. Я просто сподіваюся, що цей бій врешті-решт відбудеться і знову нікуди не зірветься. Я думаю, що промаринували вони його вже достатньо. Якщо це було зроблено з цією метою, то вже ось вистачить, щоб не "пересолити". Ось саме зараз він уже, мені здається, має відбутися, якщо причина в цьому", — каже Олександр.

Гвоздик радить переключитись на Хрговича

У випадку нових вигадок британця, колишній чемпіон світу у напівважкій вазі радить Усику відмовитись від пояса "циганського короля".

"А якщо Ф'юрі це робить через те, що він відчуває, що він не готовий, ну, значить, тоді нехай справді, як каже Усик, залишає титул, і Саня побоксує з якимсь Хрговичем чи Паркером. Якось так", — сказав Гвоздик

Бій Усика з Ф'юрі заплановано на 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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