Гвоздик посоветовал Усику, что делать, если Фьюри снова даст заднюю

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик дал совет соотечественнику на случай очередного блефа Тайсона Фьюри . По мнению украинского боксера, Усик должен выйти в ринг с другим соперником, если такой сценарий снова начнет развиваться.

Это Гвоздик сообщил в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялимова", передает Новини.LIVE.

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"Я не хочу ничего придумывать. Я просто надеюсь, что это сражение в итоге состоится и снова никуда не сорвется. Я думаю, что промариновали они его уже достаточно. Если это было сделано с этой целью, то уже вот хватит, чтобы не "пересолить". Вот именно сейчас он уже, мне кажется, должен произойти, если причина в этом", — говорит Александр.

Гвоздик советует переключиться на Хрговича

В случае новых выдумок британца, бывший чемпион мира в полутяжелом весе советует Усику отказаться от пояса "цыганского короля".

"А если Фьюри это делает из-за того, что он чувствует, что он не готов, ну, значит, тогда пусть действительно, как говорит Усик, оставляет титул, и Саня побоксирует с каким-нибудь Хрговичем или Паркером. Как-то так", — сказал он. Гвоздик

Бой Усика с Фьюри намечен на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

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