Дрогба вщент розніс кервіництво "Челсі" — деталі

Легендарний екснападник Дідьє Дрогба. Фото: Instagram/didierdrogba

Легенда "Челсі" та збірної К от-д'Івуару Дідьє Дрогба не може спокійно споглядати за муками клубу, в якому він провів свої найкращі роки. Ексфорвард вважає, що за часів Романа Абрамовича у стані "аристократів" відбувались значно мудріші процеси.

Про це Дрогба заявив в етері Canal+.

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Інша стратегія

Дідьє Дрогба переконаний, що раніше менеджмент "Челсі" діяв ефективніше на трансферному ринку, у клуба була інша стратегія, яка приносила плоди.

"Я не впізнаю свій клуб. Це вже не той клуб. Є новий власник і нове бачення.

Звичайно, ми намагаємося порівнювати з тим, що відбувалося за часів Романа Абрамовича, коли було багато придбань, але тоді рішення були дуже розумними. "Челсі" підписував таких гравців, як Петр Чех, Андрій Шевченко, Ернан Креспо, Майкл Ессьєн, мене, Флоран Малуда тощо.

Це робилося заради завоювання трофеїв. Це були футболісти з певним досвідом.

Зараз стратегія відрізняється. Клуб робить ставку на молодих гравців. Але тренеру складно керувати роздягальнею, коли в обоймі більше 30 футболістів", — заявив Дрогба.

Лемпард щось пояснює Мудрику під час матчу "Челсі" — "Брайтон". Фото: Reuters/HANNAH MCKAY

Він також вважає, що "пенсіонерам" потрібен харизматичний лідер, який запалюватиме "Стемфорд Бридж".

""Челсі" не вистачає харизматичних лідерів. Клубу потрібні гравці, які беруть на себе відповідальність. Їм потрібен гравець, який приносить божевілля на стадіон", — додав Дідьє.

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