Дрогба вдребезги разнес руководство "Челси" — детали

Легендарный экс-нападающий Дидье Дрогба. Фото: Instagram/didierdrogba

Легенда "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба не может спокойно наблюдать за мучениями клуба, в котором он провел свои лучшие времена. Экс-форвард считает, что при Романе Абрамовиче в структуре "аристократов" происходили значительно более мудрые процессы.

Об этом Дрогба заявил в эфире Canal+ .

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Другая стратегия

Дидье Дрогба убежден, что ранее менеджмент "Челси" действовал более эффективно на трансферном рынке, у клуба была другая стратегия, которая приносила плоды.

"Я не узнаю свой клуб. Это уже не тот клуб. Есть новый владелец и новое видение.

Конечно, мы пытаемся сравнивать с тем, что происходило при Романе Абрамовиче, когда было много приобретений, но тогда решения были очень разумными. "Челси" подписывал таких игроков, как Петр Чех, Андрей Шевченко, Эрнан Креспо, Майкл Эсьен, меня, Флоран Малуда и т.д.

Это делалось ради завоевания трофеев. Это были футболисты с определенным опытом.

Сейчас стратегия разнится. Клуб делает ставку на молодых игроков. Но тренеру сложно руководить раздевалкой, когда в обойме более 30 футболистов", — заявил Дрогба.

Лэмпард что-то объясняет Мудрику во время матча "Челси" — "Брайтон". Фото: Reuters/HANNAH MCKAY

Он также считает, что "пенсионерам" нужен харизматичный лидер, зажигающий "Стемфорд Бридж".

"Челси" не хватает харизматичных лидеров. Клубу нужны игроки, которые берут на себя ответственность. Им нужен игрок, который приносит безумие на стадион", — добавил Дидье.

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