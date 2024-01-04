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Ягупова перейшла до лідеру Чемпіонату Іспанії серед жінок — Валенсії

4 січня 2024 18:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ягупова перейшла до лідеру Чемпіонату Іспанії серед жінок — Валенсії
Аліна Ягупова. Фото: ФБУ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Капітан жіночої збірної України з баскетболу та одна з кращих за показниками баскетболісток Європи Аліна Ягупова продовжить кар'єру в іспанському гранді Валенсії. Сторони уклали контракт до кінця сезону.

Про це повідомив офіційний сайт клубу, передає Новини.LIVE.

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Ягупова наприкінці грудня залишила турецький клуб "Чукурова Мерсін", до якого 31-річна українка приєдналася у червні та зіграла у чемпіонаті Туреччини 13 матчів, у яких набирала 13,0 очка, 5,5 передачі та 5,0 підбирання. У Євролізі Аліна зіграла 10 матчів, у середньому набираючи 16,0 очка, 5,6 підбирання та 4,7 передачі.

"Валенсія" — чинний чемпіон Іспанії та лідер цього регулярного сезону. У Євролізі команда з результатом 4-6 йде 5-ою у своїй групі.

П'ята країна для однієї з кращих в Європі баскетболісток

У поточному сезоні Ягупова йде третьою в списку топ-скорерок Євроліги, набираючи 16.0 очка в середньому за гру. В іспанському чемпіонаті Аліна гратиме вперше в кар'єрі.

З 2017 року Ягупова виступала в Туреччині за "Фенербахче" та "Чукурову". За цей час українка двічі визнавалася MVP жіночої Євроліги та вперше виграла турнір за підсумками сезону 2022/23 в складі "Фенербахче".

Місцева Ліга Феменіна стане вже п'ятим іноземним чемпіонатом для українки, яка також виступала у Франції, Казахстані та Бельгії.

Дебют українки може відбутися в матчі чемпіонату Іспанії проти "Херніки Бескаї" в суботу, 6 січня.

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