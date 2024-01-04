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Ягупова перешла к лидеру Чемпионата Испании среди женщин — Валенсии

4 января 2024 18:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ягупова перешла к лидеру Чемпионата Испании среди женщин — Валенсии
Алина Ягупова. Фото: ФБУ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Капитан женской сборной Украины по баскетболу и одна из лучших по показателям баскетболисток Европы Алина Ягупова продолжит карьеру в испанском гранде Валенсии. Стороны заключили контракт до конца сезона.

Об этом сообщил официальный сайт клуба, передает Новини.LIVE.

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Ягупова в конце декабря покинула турецкий клуб "Чукурова Мерсин". В предідущий клуб 31-летняя украинка перешла в июне и сыграла в чемпионате Турции 13 матчей, в которых набирала 13,0 очков, 5,5 передачи и 5,0 подборов. В Евролиге Алина сыграла 10 матчей, в среднем набирая 16,0 очка, 5,6 подбора и 4,7 передачи.

"Валенсия" — действующий чемпион Испании и лидер этого регулярного сезона. В Евролиге команда с результатом 4-6 идет 5-й в своей группе.

Пятая страна для одной из лучших в Европе баскетболисток

В текущем сезоне Ягупова идет третьей в списке топ-скорочек Евролиги, набирая 16.0 очков в среднем за игру. В испанском чемпионате Алина будет играть впервые в карьере.

С 2017 года Ягупова выступала в Турции за "Фенербахче" и "Чукурову". За это время украинка дважды признавалась MVP женской Евролиги и впервые выиграла турнир по итогам сезона 2022/23 в составе "Фенербахче".

Местная Лига Феменина станет уже пятым иностранным чемпионатом для украинки, также выступавшей во Франции, Казахстане и Бельгии.

Дебют украинки может состояться в матче чемпионата Испании против "Херники Бескаи" в субботу, 6 января.

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