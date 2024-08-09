Розклад змагань Олімпіади-2024 на сьогодні, 9 серпня — які медалі розіграють

Які медалі розіграють сьогодні — розклад змагань чотирнадцятого дня Олімпіади-2024
Чотирнадцятого дня Олімпійських ігор-2024 в Парижі в п'ятницю, 9 серпня, спортсмени будуть боротися за 35 комплектів медалей, на три з яких претендують українці. Відбудуться змагання з боксу, боротьби, брейкінгу, велоперегонів, веслування, волейболу, легкої та важкої атлетики, стрибках у воду, художній гімнастиці тощо.
Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.
Розклад Олімпійських ігор-2024 на сьогодні, 9 серпня
У п'ятницю, 9 серпня, на Олімпіаді-2024 відбудуться змагання в таких видах спорту:
- 08:30 — марафонське плавання (10 км, чоловіки)
- 11:00 — настільний теніс (командний розряд, чоловіки, за бронзу)
- 13:35 — спортивне скелелазіння (трудність, чоловіки)
- 13:40 — веслувальний спринт (каное-двійки 500 м, жінки)
- 14:00 — веслувальний спринт (байдарки-двійки 500 м, жінки)
- 14:20 — веслувальний спринт (байдарки-двійки 500 м, чоловіки)
- 14:40 — веслувальний спринт (каное-одиночки 1000 м, чоловіки)
- 15:00 — хокей на траві (жінки, за бронзу)
- 15:30 — художня гімнастика (особисте багатоборство)
- 16:00 — настільний теніс (командний розряд чоловіки)
- 16:00 — стрибки у воду (трамплін 3 м, жінки)
- 16:00 — важка атлетика (89 кг, чоловіки)
- 16:00 — футбол (жінки, за бронзу)
- 17:00 — волейбол (чоловіки, за бронзу)
- 19:00 — футбол (чоловіки, за золото)
- 19:00 — велоперегони (трекові, спринт, жінки)
- 19:09 — велоперегони (трекові, медісон, жінки)
- 19:15 — боротьба (вільна, 57 кг, чоловіки, за бронзу)
- 19:15 — боротьба (вільна, 86 кг, чоловіки, за бронзу)
- 19:15 — боротьба (вільна, 57 кг, жінки, за бронзу)
- 19:30 — боротьба (вільна, 57 кг, чоловіки, за золото)
- 19:30 — боротьба (вільна, 86 кг, чоловіки, за золото)
- 19:30 — боротьба (вільна, 57 кг, жінки, за золото)
- 20:30 — легка атлетика (естафета 4х100 м, жінки)
- 20:30 — важка атлетика (71 кг, жінки)
- 20:37 — легка атлетика (штовхання ядра, жінки)
- 20:47 — легка атлетика (естафета 4х100 м, чоловіки)
- 21:00 — легка атлетика (400 м, жінки)
- 21:00 — хокей на траві (жінки, за золото)
- 21:13 — легка атлетика (потрійний стрибок, чоловіки)
- 21:19 — тхеквондо (до 67 кг, жінки, за бронзу)
- 21:25 — легка атлетика (семиборство, 800 м, жінки)
- 21:34 — тхеквондо (до 80 кг, чоловіки, за бронзу)
- 21:57 — легка атлетика (10000 м, жінки)
- 22:00 — пляжний волейбол (жінки, за бронзу)
- 22:15 — брейкінг (жінки)
- 22:19 — тхеквондо (до 67 кг, жінки)
- 22:30 — бокс (до 71 кг, чоловіки, за золото)
- 22:37 — тхеквондо (до 80 кг, чоловіки)
- 22:45 — легка атлетика (400 м з бар’єрами, чоловіки)
- 22:47 — бокс (до 50 кг, жінки)
- 23:30 — пляжний волейбол (жінки, за золото)
- 23:34 — бокс (до 92 кг, чоловіки, за золото)
- 23:51 — бокс (до 66 кг, жінки, за золото)
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Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
-
Розклад спортивних змагань на Олімпіаді-2024 в п'ятницю, 9 серпня. Фото: скриншот із olympics.com
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