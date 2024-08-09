Расписание соревнований Олимпиады-2024 на сегодня, 9 августа — какие медали разыграют

Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук. Фото: REUTERS/Майк Блейк

На четырнадцатый день Олимпийских игр-2024 в Париже в пятницу, 9 августа, спортсмены будут бороться за 35 комплектов медалей, на три из которых претендуют украинцы. Состоятся соревнования по боксу, борьбе, брейкингу, велогонкам, гребле, волейболу, легкой и тяжелой атлетике, прыжкам в воду, художественной гимнастике и т.д.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Расписание Олимпийских игр-2024 на сегодня, 9 августа

В пятницу, 9 августа, на Олимпиаде-2024 состоятся соревнования по таким видам спорта:

08:30 — марафонское плавание (10 км, мужчины)

— марафонское плавание (10 км, мужчины) 11:00 — настольный теннис (командный разряд, мужчины, за бронзу)

— настольный теннис (командный разряд, мужчины, за бронзу) 13:35 — спортивное скалолазание (трудность, мужчины)

— спортивное скалолазание (трудность, мужчины) 13:40 — гребной спринт (каноэ-двойки 500 м, женщины)

— гребной спринт (каноэ-двойки 500 м, женщины) 14:00 — гребной спринт (байдарки-двойки 500 м, женщины)

— гребной спринт (байдарки-двойки 500 м, женщины) 14:20 — гребной спринт (байдарки-двойки 500 м, мужчины)

— гребной спринт (байдарки-двойки 500 м, мужчины) 14:40 — гребной спринт (каноэ-одиночки 1000 м, мужчины)

— гребной спринт (каноэ-одиночки 1000 м, мужчины) 15:00 — хоккей на траве (женщины, за бронзу)

— хоккей на траве (женщины, за бронзу) 15:30 — художественная гимнастика (личное многоборье)

— художественная гимнастика (личное многоборье) 16:00 — настольный теннис (командный разряд мужчины)

— настольный теннис (командный разряд мужчины) 16:00 — прыжки в воду (трамплин 3 м, женщины)

— прыжки в воду (трамплин 3 м, женщины) 16:00 — тяжелая атлетика (89 кг, мужчины)

— тяжелая атлетика (89 кг, мужчины) 16:00 — футбол (женщины, за бронзу)

— футбол (женщины, за бронзу) 17:00 — волейбол (мужчины, за бронзу)

— волейбол (мужчины, за бронзу) 19:00 — футбол (мужчины, за золото)

— футбол (мужчины, за золото) 19:00 — велогонки (трековые, спринт, женщины)

— велогонки (трековые, спринт, женщины) 19:09 — велогонки (трековые, медисон, женщины)

— велогонки (трековые, медисон, женщины) 19:15 — борьба (свободная, 57 кг, мужчины, за бронзу)

— борьба (свободная, 57 кг, мужчины, за бронзу) 19:15 — борьба (свободная, 86 кг, мужчины, за бронзу)

— борьба (свободная, 86 кг, мужчины, за бронзу) 19:15 — борьба (свободная, 57 кг, женщины, за бронзу)

— борьба (свободная, 57 кг, женщины, за бронзу) 19:30 — борьба (свободная, 57 кг, мужчины, за золото)

— борьба (свободная, 57 кг, мужчины, за золото) 19:30 — борьба (свободная, 86 кг, мужчины, за золото)

— борьба (свободная, 86 кг, мужчины, за золото) 19:30 — борьба (свободная, 57 кг, женщины, за золото)

— борьба (свободная, 57 кг, женщины, за золото) 20:30 — легкая атлетика (эстафета 4х100 м, женщины)

— легкая атлетика (эстафета 4х100 м, женщины) 20:30 — тяжелая атлетика (71 кг, женщины)

— тяжелая атлетика (71 кг, женщины) 20:37 — легкая атлетика (толкание ядра, женщины)

— легкая атлетика (толкание ядра, женщины) 20:47 — легкая атлетика (эстафета 4х100 м, мужчины)

— легкая атлетика (эстафета 4х100 м, мужчины) 21:00 — легкая атлетика (400 м, женщины)

— легкая атлетика (400 м, женщины) 21:00 — хоккей на траве (женщины, за золото)

— хоккей на траве (женщины, за золото) 21:13 — легкая атлетика (тройной скачок, мужчины)

— легкая атлетика (тройной скачок, мужчины) 21:19 — тхэквондо (до 67 кг, женщины, за бронзу)

— тхэквондо (до 67 кг, женщины, за бронзу) 21:25 — легкая атлетика (семиборье, 800 м, женщины)

— легкая атлетика (семиборье, 800 м, женщины) 21:34 — тхэквондо (до 80 кг, мужчины, за бронзу)

— тхэквондо (до 80 кг, мужчины, за бронзу) 21:57 — легкая атлетика (10000 м, женщины)

— легкая атлетика (10000 м, женщины) 22:00 — пляжный волейбол (женщины, за бронзу)

— пляжный волейбол (женщины, за бронзу) 22:15 — брейкинг (женщины)

— брейкинг (женщины) 22:19 — тхэквондо (до 67 кг, женщины)

— тхэквондо (до 67 кг, женщины) 22:30 — бокс (до 71 кг, мужчины, за золото)

— бокс (до 71 кг, мужчины, за золото) 22:37 — тхэквондо (до 80 кг, мужчины)

— тхэквондо (до 80 кг, мужчины) 22:45 — легкая атлетика (400 м с барьерами, мужчины)

— легкая атлетика (400 м с барьерами, мужчины) 22:47 — бокс (до 50 кг, женщины)

— бокс (до 50 кг, женщины) 23:30 — пляжный волейбол (женщины, за золото)

— пляжный волейбол (женщины, за золото) 23:34 — бокс (до 92 кг, мужчины, за золото)

— бокс (до 92 кг, мужчины, за золото) 23:51 — бокс (до 66 кг, женщины, за золото)

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com

Расписание спортивных состязаний на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа. Фото: скриншот из olympics.com 1 / 18

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