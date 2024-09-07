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Який зараз має вигляд Донбас Арена — з'явилося нове відео з дрону

7 вересня 2024 16:35
Валерій Ковалевич - Редактор
ЗСУ показали, який зараз має вигляд Донбас Арена у Донецьку
"Донбас Арена" під час матчу. Фото: УНІАН
Валерій Ковалевич - Редактор

Донецькому стадіону "Донбас Арена" нещодавно виповнилося 15 років. "Шахтар" недовго встиг пограти на розкішній спортивній споруді, яка вже давно стоїть порожня.

Українські військовослужбовці однієї зі спеціальних бригад показали, як зараз виглядає стадіон, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Скадовський захисник".

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"Шахтар" завершив будівництво "Донбас Арени" у Донецьку у 2009 році. Стадіон, який розрахований на 52 667 місць, став однією з прикрас міста. Він входив до списку найсучасніших спортивних арен Європи. Але у 2014 році "гірники" були змушені залишити арену. З того часу вона пустує.

Донбас Арена
Вболівальники перед стадіоном. Фото: УНІАН

Який має вигляд "Донбас Арена"

Наприкінці серпня 2024 року над стадіоном у Донецьку пролетів український розвідувальний дрон "Чаклун", який з висоти пташиного польоту продемонстрував зовнішній вигляд спортивної споруди.

Видимих руйнувань на стадіоні немає, поле покриває газон, якість якого важко оцінити. Під'їзні доріжки до "Донбас Арени" також на місці. Однак довкола неї нікого немає, хоча відео було знято у сонячний літній день. Стадіон, який приймав матчі Ліги чемпіонів, Євро-2012 та концерт зірок світового шоубізнесу, залишається фактично покинутим.

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війна спорт футбол стадіони Донецьк Донбас Арена

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