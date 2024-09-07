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Как сейчас выглядит Донбасс Арена — появилось новое видео с дрона

7 сентября 2024 16:35
Валерий Ковалевич - Редактор
ВСУ показали, как сейчас выглядит Донбасс Арена в Донецке
"Донбасс Арена" во время матча. Фото: УНИАН
Валерий Ковалевич - Редактор

Донецкому стадиону "Донбасс Арена" недавно исполнилось 15 лет. "Шахтер" недолго успел поиграть на роскошном спортивном сооружении, которое уже давно пустует. 

Украинские военнослужащие одной из специальных бригад показали, как сейчас выглядит стадион, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Скадовський захисник". 

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"Шахтер" завершил строительство "Донбасс Арены" в Донецке в 2009 году. Стадион, который рассчитан на 52 667 мест, стал одним из украшений города. Он входил в список самых современных спортивных арены Европы. Но в 2014 году "горняки" были вынуждены покинуть арену. С тех пор она пустует. 

Донбасс Арена
Болельщики перед стадионом. Фото: УНИАН

Как выглядит "Донбасс Арена" 

В конце августа 2024 года над стадионом в Донецке пролетел украинский разведывательный дрон "Чаклун", который с высоты птичьего полета продемонстрировал внешний вид спортивного сооружения. 

Видимых разрушений на стадионе нет, поле покрывает газон, качество которого сложно оценить. Подъездные дорожки к "Донбасс Арене" тоже на месте. Однако вокруг нее никого нет, хотя видео было снято в солнечный летний день. Стадион, который принимал матчи Лиги чемпионов, Евро-2012 и концерт звезд мирового шоу-бизнеса, остается фактически заброшенным. 

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война спорт футбол стадионы Донецк Донбасс Арена

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Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

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