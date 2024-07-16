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Ямаль вперше показав свою дівчину — хто вона

16 липня 2024 15:35
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Ламін Ямаль вперше показав свою дівчину на публіці
Ламін Ямаль. Фото: Reuters
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Футболіст збірної Іспанії, яка виграла цьогорічне Євро-2024, Ламін Ямаль зʼявився після переможного матчу на полі зі своєю дівчиною. 17-річний футболіст святкував перемогу із Алексою Паділья.

Про це пише видання Pulse Sports.

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Ямаль з дівчиною святкували перемогу 

Дівчиною молодого футболіста є юна студентка із Барселони Алекса Паділья. Попри чутки про велику різницю у віці ЗМІ запевняють, що вони ровесники. 

Алекса Паділья
Дівчина Ямаля Алекса Паділья. Фото: IMAGO

Відомо, що дівчина упродовж всього турніру підтримувала Ямаля разом із сімʼєю. Крім цього, вона зʼявилась на полі після переможного матчу збірної Іспанії проти Англії та святкувала перемогу разом із гравцями. 

Після того, як шалена популярність спіткала дівчину, вона видалила свій профіль із мережі Інстаграм, проте заявляють, що вона створила сторінку під іншим іменем, щоб її не могли знайти.

Ямаль і Алекса Паділья
Ламін Ямаль і його дівчина Алекса Паділья. Фото: Дівчина Ямаля Алекса Паділья. Фото: IMAGO
Ямаль і Алекса Паділья
Футболіст Ямаль та його дівчина Алекса Паділья на полі. Фото: IMAGO

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

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Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ. 

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У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.

футбол Євро-2024 Збірна Іспанії з футболу Ламін Ямал

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