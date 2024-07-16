Ламін Ямаль вперше показав свою дівчину на публіці

Ямаль вперше показав свою дівчину — хто вона
Футболіст збірної Іспанії, яка виграла цьогорічне Євро-2024, Ламін Ямаль зʼявився після переможного матчу на полі зі своєю дівчиною. 17-річний футболіст святкував перемогу із Алексою Паділья.
Про це пише видання Pulse Sports.
Ямаль з дівчиною святкували перемогу
Дівчиною молодого футболіста є юна студентка із Барселони Алекса Паділья. Попри чутки про велику різницю у віці ЗМІ запевняють, що вони ровесники.
Відомо, що дівчина упродовж всього турніру підтримувала Ямаля разом із сімʼєю. Крім цього, вона зʼявилась на полі після переможного матчу збірної Іспанії проти Англії та святкувала перемогу разом із гравцями.
Після того, як шалена популярність спіткала дівчину, вона видалила свій профіль із мережі Інстаграм, проте заявляють, що вона створила сторінку під іншим іменем, щоб її не могли знайти.
Lamine Yamal and his girlfriend Alex Padillapic.twitter.com/caOWaIAx15— Ezenwayi Camp Nou 💙♥️ (@Jiji_Byte) July 15, 2024
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