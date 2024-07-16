Ламин Ямаль впервые показал свою девушку на публике

Ямаль впервые показал свою девушку — кто она
Футболист сборной Испании, выигравшей Евро-2024, Ламин Ямаль появился после победного матча на поле со своей девушкой. 17-летний футболист праздновал победу с Алексой Падилья.
Об этом пишет издание Pulse Sports.
Ямаль с девушкой праздновали победу
Девушкой молодого футболиста является юная студентка из Барселоны Алекса Падилья. Несмотря на слухи о большой разнице в возрасте СМИ, уверяют, что они ровесники.
Известно, что девушка на протяжении всего турнира поддерживала Ямаля вместе с семьей. Кроме того, она появилась на поле после победного матча сборной Испании против Англии и праздновала победу вместе с игроками.
После того как безумная популярность постигла девушку, она удалила свой профиль из сети Инстаграм, однако заявляют, что она создала страницу под другим именем, чтобы ее не могли найти.
Lamine Yamal and his girlfriend Alex Padilla pic.twitter.com/caOWaIAx15— Ezenwayi Camp Nou 💙♥️ (@Jiji_Byte) July 15, 2024
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