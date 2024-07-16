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Ямаль впервые показал свою девушку — кто она

16 июля 2024 15:35
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Ламин Ямаль впервые показал свою девушку на публике
Ламин Ямаль. Фото: Reuters
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Футболист сборной Испании, выигравшей Евро-2024, Ламин Ямаль появился после победного матча на поле со своей девушкой. 17-летний футболист праздновал победу с Алексой Падилья.

Об этом пишет издание Pulse Sports.

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Девушкой молодого футболиста является юная студентка из Барселоны Алекса Падилья. Несмотря на слухи о большой разнице в возрасте СМИ, уверяют, что они ровесники.

Алекса Подолья
Девушка Ямаля Алекса Падилья. Фото: IMAGO

Известно, что девушка на протяжении всего турнира поддерживала Ямаля вместе с семьей. Кроме того, она появилась на поле после победного матча сборной Испании против Англии и праздновала победу вместе с игроками.

После того как безумная популярность постигла девушку, она удалила свой профиль из сети Инстаграм, однако заявляют, что она создала страницу под другим именем, чтобы ее не могли найти.

Ямаль и Алекса Подолья
Ламин Ямаль и его девушка Алекса Падилья. Фото: Девушка Ямаля Алекса Падилья. Фото: IMAGO
Ямаль и Алекса Подолья
Футболист Ямаль и его девушка Алекс Падилья на поле. Фото: IMAGO

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