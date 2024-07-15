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Названо найкращого футболіста Євро-2024 — він претендуватиме на Золотий м'яч

15 липня 2024 11:46
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Родрі визнаний найкращим гравцем Євро-2024 після перемоги Іспанії на турнірі
Збірна Іспанії після перемоги. Фото: x.com/SEFutbol
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Іспанії обіграла Англію з рахунком 2:1. За підсумками турніру, що завершився, був названий найкращий гравець.

Нагороду отримав півзахисник збірної Іспанії Родрі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Півзахисник збірної Іспанії Родрі. Фото: x.com/SEFutbol

Родрі став найкращим на Євро-2024

Переможець нагороди не був найкращим у плані результативності, але став дуже важливим гравцем для Іспанії у побудові атак.

Родрі найбільше зіграв на турнірі у шести матчах, де забив один гол. У виборі найкращого гравця футболіст випередив Дані Ольмо, Ніко Вільямса та Ламіна Ямала, які також активно себе виявили на турнірі та були дуже помітні.

Ямал отримав нагороду найкращому молодому футболісту на Євро-2024.

Зазначимо, що у фіналі з Англією Родрі замінили після першого тайму.

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Збірна Іспанії з футболу Збірна Англії по футболу Євро-2024 по футболу Родрі

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