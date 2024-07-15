Испания победила Англию в финале Евро-2024, Родри признан лучшим игроком турнира

Сборная Испании после победы. Фото: x.com/SEFutbol

В финале чемпионата Европы по футболу сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1. По итогам завершившегося турнира был назван лучший игрок.

Награду получил полузащитник сборной Испании Родри, сообщил портал Новини.LIVE.

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Полузащитник сборной Испании Родри. Фото: x.com/SEFutbol

Родри стал лучшим на Евро-2024

Победитель награды не был лучшим в плане результативности, но стал очень важным игроком для Испании в построении атак.

Родри всего сыграл на турнире в шести матчах, где забил один гол. В выборе лучшего игрока футболист опередил Дани Ольмо, Нико Уильямса и Ламина Ямала, которые также активно себя проявили на турнире и были очень заметны.

Ямал же получил награду лучшему молодому футболисту на Евро-2024.

Отметим, что в финале с Англией Родри заменили после провального первого тайма.

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