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Японія створила для Олімпіади 2024 форму, що захищає від збоченців — як працює

31 липня 2024 12:01
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Олімпіада 2024 — Японія створила форму, що захищає геніталії від інфрачервоних камер
Олімпійська спортсменка з Японії Секо Міята. Фото: Tim Clayton/Corbis
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Одна з найунікальніших форм, представлених на Олімпійських іграх 2024 року, належить Японії. Спортивний одяг оснастили спеціальними підкладками, які захищають від інфрачервоних камер та не дозволяють просвічувати спідню білизну або тіла олімпійців. Таким чином атлетів захищають від збоченців. 

Про це розповів японський виробник спортивного одягу Mizuno, який створював форму.

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У компанії розповіли, що для спортивної форми використовували спеціальний матеріал Dry Aeroflow Rapid, який містить волокна, здатні поглинати ближнє інфрачервоне випромінювання.

 

Олімпіада 2024 — Японія створила форму, що захищає геніталії від інфрачервоних камер
Форма японських спортсменів на інфрачервоному світлі. Фото: corp.mizuno.com

Тож, форма гарантує ефективний захист від прозорості на інфрачервоних камерах. Таким чином олімпійців захищають від збоченців та злочинців, які продають інтимні фотографії спортсменів на усілякі заборонені ресурси. 

Зокрема матеріал Dry Aeroflow Rapid був використаний у формі для збірної Японії зі спортивної гімнастики. 

Японія створила для Олімпіади 2024 форму, що захищає від збоченців — як працює
Форма для збірної Японії. Фото: corp.mizuno.com

До речі, це не всі переваги форми. Виробники запевняють, що вона має потенційні переваги підвищення продуктивності. Більш ефективно регулюючи тепло тіла, тканина може сприяти підвищенню комфорту та, можливо, навіть покращенню спортивних результатів у спекотних погодних умовах.

Захист від інфрачервоних камер — чому це важливо 

За інформацією видання Le Monde, у Японії поширене явище використання інфрачервоних камер для переслідування спортсменок в інтернеті.

Так, спортсменка Рейко Шіота з команди з бадмінтону, яка змагалася на Іграх у Пекіні 2008 року та в Лондоні 2012 року, зізналася, що знайшла у мережі фото своїх грудей та нижньої частини тіла.

Жертвою незаконної фотозйомки стала також Айрі Хатакеяма, яка представляла Японію з художньої гімнастики на Олімпіаді 2012 року та в Ріо-2016.

А 2021 року 57-річного чоловіка в префектурі Тіба заарештували за те, що знімав волейболістку за допомогою інфрачервоної камери й продав відео на порнографічному сайті.

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