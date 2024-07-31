Олимпиада 2024 — Япония создала форму, защищающую гениталии от инфракрасных камер

Япония создала для Олимпиады 2024 форму, защищающую от извращенцев — как работает
Одна из самых уникальных форм, представленных на Олимпийских играх 2024 года, принадлежит Японии. Спортивную одежду оснастили специальными подкладками, защищающими от инфракрасных камер и не позволяющими просвечивать нижнее белье или тела олимпийцев. Таким образом, атлетов защищают от извращенцев.
Об этом рассказал японский производитель спортивной одежды Mizuno, создававший форму.
Как изготовляли форму для японских олимпийцев
В компании рассказали, что для спортивной формы использовали специальный материал Dry Aeroflow Rapid, содержащий волокна, способные поглощать ближнее инфракрасное излучение.
Форма гарантирует эффективную защиту от прозрачности на инфракрасных камерах. Таким образом, олимпийцев защищают от извращенцев и преступников, которые продают интимные фотографии спортсменов на всевозможные запрещенные ресурсы.
В частности, материал Dry Aeroflow Rapid был использован в форме для сборной Японии по спортивной гимнастике.
Кстати, это не все преимущества формы. Производители уверяют, что она имеет потенциальные преимущества повышения производительности. Более эффективно регулируя тепло тела, ткань может способствовать повышению комфорта и возможно даже улучшению спортивных результатов в жарких погодных условиях.
Защита от инфракрасных камер — почему это важно
По информации издания Le Monde, в Японии распространено явление использования инфракрасных камер для преследования спортсменок в интернете.
Так, спортсменка Рейко Шиота из команды по бадминтону, которая соревновалась на Играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году, призналась, что нашла в сети фото своей груди и нижней части тела.
Жертвой незаконной фотосъемки стала также Айри Хатакеяма, представлявшая Японию по художественной гимнастике на Олимпиаде 2012 и в Рио-2016.
А в 2021 году 57-летний мужчина в префектуре Тиба был арестован за то, что снимал волейболистку с помощью инфракрасной камеры и продал видео на порнографическом сайте.
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