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Япония создала для Олимпиады 2024 форму, защищающую от извращенцев — как работает

31 июля 2024 12:01
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Олимпиада 2024 — Япония создала форму, защищающую гениталии от инфракрасных камер
Олимпийская спортсменка из Японии Секо Мията. Фото: Tim Clayton/Corbis
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Одна из самых уникальных форм, представленных на Олимпийских играх 2024 года, принадлежит Японии. Спортивную одежду оснастили специальными подкладками, защищающими от инфракрасных камер и не позволяющими просвечивать нижнее белье или тела олимпийцев. Таким образом, атлетов защищают от извращенцев.

Об этом рассказал японский производитель спортивной одежды Mizuno, создававший форму.

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В компании рассказали, что для спортивной формы использовали специальный материал Dry Aeroflow Rapid, содержащий волокна, способные поглощать ближнее инфракрасное излучение.

 

Олимпиада 2024 - Япония создала форму, защищающую гениталии от инфракрасных камер
Форма японских спортсменов на инфракрасном свете. Фото: corp.mizuno.com

Форма гарантирует эффективную защиту от прозрачности на инфракрасных камерах. Таким образом, олимпийцев защищают от извращенцев и преступников, которые продают интимные фотографии спортсменов на всевозможные запрещенные ресурсы.

В частности, материал Dry Aeroflow Rapid был использован в форме для сборной Японии по спортивной гимнастике.

Япония создала для Олимпиады 2024 форму, защищающую от извращенцев.
Форма для сборной Японии. Фото: corp.mizuno.com

Кстати, это не все преимущества формы. Производители уверяют, что она имеет потенциальные преимущества повышения производительности. Более эффективно регулируя тепло тела, ткань может способствовать повышению комфорта и возможно даже улучшению спортивных результатов в жарких погодных условиях.

Защита от инфракрасных камер — почему это важно

По информации издания Le Monde, в Японии распространено явление использования инфракрасных камер для преследования спортсменок в интернете.

Так, спортсменка Рейко Шиота из команды по бадминтону, которая соревновалась на Играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году, призналась, что нашла в сети фото своей груди и нижней части тела.

Жертвой незаконной фотосъемки стала также Айри Хатакеяма, представлявшая Японию по художественной гимнастике на Олимпиаде 2012 и в Рио-2016.

А в 2021 году 57-летний мужчина в префектуре Тиба был арестован за то, что снимал волейболистку с помощью инфракрасной камеры и продал видео на порнографическом сайте.

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