Миколенко показав, як виглядає нова форма Евертона

Віталій Миколенко у збірній України. Фото: скриншот Megogo

Захисника збірної України Віталія Миколенка було обрано серед гравців "Евертона" для презентації форми англійської команди на сезон 2024/2025. Футболіст показав, який вигляд має виїзний комплект "ірисок".

"Евертон" опублікував ефектну презентацію нової форми на своїй сторінці в Instagram.

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Віталій Миколенко досі не може розпочати тренування після травми, яку він отримав на початку літа. Футболіст збірної України зіграв лише 52 хвилини на Євро-2024 через пошкодження. Він ще не відновився і не може взяти участь у тренуваннях "Евертона" перед стартом нового сезону.

Віталій Миколенко у новій футболці "Евертона". Фото: instagram.com/everton/

Нова форма "Евертона"

Українець став одним із гравців чоловічої команди "ірисок", які взяли участь у презентації нових виїзних футболок англійської команди. Вона виконана в чорному кольорі з жовтою окантовкою. Емблема клубу та назви спонсорів теж виконані у жовтому кольорі.

Віталій Миколенко під час презентації форми "Евертону". Фото: instagram.com/everton/

За підсумками минулого сезону "Евертон" посів 15 місце у підсумковій турнірній таблиці АПЛ. Віталія Миколенка було визнано вболівальниками одним із найкращих футболістів команди.

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