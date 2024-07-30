Миколенко показав, як виглядає нова форма Евертона

Миколенко представив нову форму Евертона — фото
Захисника збірної України Віталія Миколенка було обрано серед гравців "Евертона" для презентації форми англійської команди на сезон 2024/2025. Футболіст показав, який вигляд має виїзний комплект "ірисок".
"Евертон" опублікував ефектну презентацію нової форми на своїй сторінці в Instagram.
Віталій Миколенко досі не може розпочати тренування після травми, яку він отримав на початку літа. Футболіст збірної України зіграв лише 52 хвилини на Євро-2024 через пошкодження. Він ще не відновився і не може взяти участь у тренуваннях "Евертона" перед стартом нового сезону.
Нова форма "Евертона"
Українець став одним із гравців чоловічої команди "ірисок", які взяли участь у презентації нових виїзних футболок англійської команди. Вона виконана в чорному кольорі з жовтою окантовкою. Емблема клубу та назви спонсорів теж виконані у жовтому кольорі.
За підсумками минулого сезону "Евертон" посів 15 місце у підсумковій турнірній таблиці АПЛ. Віталія Миколенка було визнано вболівальниками одним із найкращих футболістів команди.
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