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Миколенко представил новую форму Эвертона — фото

30 июля 2024 11:18
Валерий Ковалевич - Редактор
Миколенко показал, как выглядит новая форма Эвертона
Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: скриншот Megogo
Валерий Ковалевич - Редактор

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко был выбран среди игроков "Эвертона" для презентации формы английской команды на сезон 2024/2025. Футболист показал, как выглядит выездной комплект "ирисок". 

"Эвертон" опубликовал эффектную презентацию новой формы на своей странице в Instagram

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Виталий Миколенко до сих пор не может приступить к тренировкам после травмы, которую он получил в начале лета. Футболист сборной Украины сыграл всего 52 минуты на Евро-2024 из-за повреждения. Он все еще не восстановился и не может принять участие в тренировках "Эвертона" перед стартом нового сезона. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в новой футболке "Эвертона". Фото: instagram.com/everton/

Новая форма "Эвертона" 

Украинец стал одним из игроков мужской команды "ирисок", которые поучаствовали в презентации новых выездных футболок английской команды. Она выполнена в черном цвете с желтой окантовкой. Эмблема клуба и названия спонсоров тоже выполнены в желтом цвете. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко во время презентации формы "Эвертона". Фото: instagram.com/everton/

По итогам прошлого сезона "Эвертон" занял 15 место в итоговой турнирной таблице АПЛ. Виталий Миколенко был признан болельщиками одним из лучших футболистов команды. 

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спорт футбол Эвертон Виталий Миколенко АПЛ

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