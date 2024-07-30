Миколенко показал, как выглядит новая форма Эвертона

Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: скриншот Megogo

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко был выбран среди игроков "Эвертона" для презентации формы английской команды на сезон 2024/2025. Футболист показал, как выглядит выездной комплект "ирисок".

"Эвертон" опубликовал эффектную презентацию новой формы на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Виталий Миколенко до сих пор не может приступить к тренировкам после травмы, которую он получил в начале лета. Футболист сборной Украины сыграл всего 52 минуты на Евро-2024 из-за повреждения. Он все еще не восстановился и не может принять участие в тренировках "Эвертона" перед стартом нового сезона.

Виталий Миколенко в новой футболке "Эвертона". Фото: instagram.com/everton/

Новая форма "Эвертона"

Украинец стал одним из игроков мужской команды "ирисок", которые поучаствовали в презентации новых выездных футболок английской команды. Она выполнена в черном цвете с желтой окантовкой. Эмблема клуба и названия спонсоров тоже выполнены в желтом цвете.

Виталий Миколенко во время презентации формы "Эвертона". Фото: instagram.com/everton/

По итогам прошлого сезона "Эвертон" занял 15 место в итоговой турнирной таблице АПЛ. Виталий Миколенко был признан болельщиками одним из лучших футболистов команды.

Напомним, Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца.

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

Мудрик занялся новым видом спорта во время турне Челси по США.