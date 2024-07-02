Роман Яремчук відхилив пропозицію від Трабзонспора і розглядає інші варіанти

Роман Яремчук. Фото: іnstagram.com/r.yaremchuk/

Український нападник Роман Яремчук ще не визначився з майбутнім клубом. Він відхилив пропозицію від "Трабзонспора" та поки розглядає інші варіанти.

Про це пише Relevo.

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Трансфер Яремчука

Минулий сезон Яремчук провів у "Валенсії" на правах оренди, термін дії якої завершується. За повідомленнями ЗМІ, гравець мріє продовжити карʼєру в іспанському клубі, проте розуміє, що це неможливо. Тож йому доводиться шукати новий клуб.

Як відомо, він відхилив пропозицію турецького "Трабзонспора", який запропонував йому підвищення зарплати. Крім цього трансфер мав би складати 8 мільйонів євро. Яремчук відмовився, аргументувавши це тим, що хоче грати в топ лізі, або в Лізі Чемпіонів.

Роман Яремчук в матчі збірної України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Які варіанти розглядає Яремчук

Зазначається, що Романом цікавились такі клуби як "Болонья" і "Брест". Саме вони гратимуть у Лізі Чемпіонів та умовно відповідають вимогам Яремчука. Проте Брюгге поки не готовий погодитись на фінансові умови клубів.

Експерти зазначають, що залишитись у "Валенсії" Яремчуку "допоможе хіба диво". Причиною є неймовірно висока зарплата гравця — чотири мільйони євро.

Поки не відомо, який саме клуб обере Яремчук.

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