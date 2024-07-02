Роман Яремчук отклонил предложение от Трабзонспора и рассматривает другие варианты

Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Украинский нападающий Роман Яремчук еще не определился с будущим клубом. Он отклонил предложение от "Трабзонспора" и рассматривает другие варианты.

Об этом пишет Relevo.

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Трансфер Яремчука

Прошлый сезон Яремчук провел в Валенсии на правах аренды, срок действия которой завершается. По сообщениям СМИ, игрок мечтает продолжить карьеру в испанском клубе, но понимает, что это невозможно. Так что ему приходится искать новый клуб.

Как известно, он отклонил предложение турецкого "Трабзонспора", предложившего ему повышение зарплаты. Помимо этого трансфер должен составлять 8 миллионов евро. Яремчук отказался, аргументировав это тем, что хочет играть в топ лиге или в Лиге Чемпионов.

Роман Яремчук в матче сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Какие варианты рассматривает Яремчук

Романом интересовались такие клубы как "Болонья" и "Брест". Именно они будут играть в Лиге Чемпионов и условно подходят под требования Яремчука. Брюгге пока не готов согласиться на финансовые условия клубов.

Эксперты отмечают, что остаться в "Валенсии" Яремчуку "поможет чудо". Причиной єсть невероятно высокая зарплата игрока — четыре миллиона евро.

Пока не известно, какой клуб выберет Яремчук.

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