Роман Яремчук отклонил предложение от Трабзонспора и рассматривает другие варианты

Яремчук не пойдет в Трабзонспор — на игрока претендует другой клуб
Украинский нападающий Роман Яремчук еще не определился с будущим клубом. Он отклонил предложение от "Трабзонспора" и рассматривает другие варианты.
Об этом пишет Relevo.
Трансфер Яремчука
Прошлый сезон Яремчук провел в Валенсии на правах аренды, срок действия которой завершается. По сообщениям СМИ, игрок мечтает продолжить карьеру в испанском клубе, но понимает, что это невозможно. Так что ему приходится искать новый клуб.
Как известно, он отклонил предложение турецкого "Трабзонспора", предложившего ему повышение зарплаты. Помимо этого трансфер должен составлять 8 миллионов евро. Яремчук отказался, аргументировав это тем, что хочет играть в топ лиге или в Лиге Чемпионов.
Какие варианты рассматривает Яремчук
Романом интересовались такие клубы как "Болонья" и "Брест". Именно они будут играть в Лиге Чемпионов и условно подходят под требования Яремчука. Брюгге пока не готов согласиться на финансовые условия клубов.
Эксперты отмечают, что остаться в "Валенсии" Яремчуку "поможет чудо". Причиной єсть невероятно высокая зарплата игрока — четыре миллиона евро.
Пока не известно, какой клуб выберет Яремчук.
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