Яремчук претендує на найкращий гол другого туру Євро-2024

Роман Яремчук після забитого голу. Фото: x.com/EURO2024

У другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 збірна України перемогла Словаччину з рахунком 2:1. Переможний м’яч у ворота суперників забив форвард "Брюгге" Роман Яремчук.

Після гри гол Яремчука номінували на приз найкрасивішого в другому турі Євро-2024, повідомив портал Новини.LIVE.

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Яремчук може отримати нагороду

Конкурувати з голом Яремчука будуть швейцарець Джердан Шакірі, данець Мортен Юльмен та австрієць Гернот Траунер.

Шакірі у матчі проти Шотландії (1:1) зрівняв рахунок ударом у дотик, Юльмен забив з 30 метрів у ворота Англії (1:1), а Траунер головою відкрив рахунок в матчі з Польщею (3:1).

Яремчук забив свій гол на 80-й хвилині матчу завдяки розрізному пасу Іллі Забарного на Миколу Шапаренка, який чудово закинув у штрафний майданчик на партнера. Роман красиво прийняв м’яч та реалізував вихід на ворота суперника.

Наразі в Групі Е Румунія, Бельгія, Словаччина та Україна мають по три набрані бали. Синьо-жовті йдуть останніми лише через різницю забитих та пропущених м’ячів.

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