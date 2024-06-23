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Яремчук претендує на важливу нагороду на Євро-2024

23 червня 2024 14:15
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук претендує на найкращий гол другого туру Євро-2024
Роман Яремчук після забитого голу. Фото: x.com/EURO2024
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Агабекян Карен
редактор

У другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 збірна України перемогла Словаччину з рахунком 2:1. Переможний м’яч у ворота суперників забив форвард "Брюгге" Роман Яремчук.

Після гри гол Яремчука номінували на приз найкрасивішого в другому турі Євро-2024, повідомив портал Новини.LIVE.

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Конкурувати з голом Яремчука будуть швейцарець Джердан Шакірі, данець Мортен Юльмен та австрієць Гернот Траунер.

Шакірі у матчі проти Шотландії (1:1) зрівняв рахунок ударом у дотик, Юльмен забив з 30 метрів у ворота Англії (1:1), а Траунер головою відкрив рахунок в матчі з Польщею (3:1).

Яремчук забив свій гол на 80-й хвилині матчу завдяки розрізному пасу Іллі Забарного на Миколу Шапаренка, який чудово закинув у штрафний майданчик на партнера. Роман красиво прийняв м’яч та реалізував вихід на ворота суперника.

Наразі в Групі Е Румунія, Бельгія, Словаччина та Україна мають по три набрані бали. Синьо-жовті йдуть останніми лише через різницю забитих та пропущених м’ячів.

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

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футбол
Збірна України з футболу
Роман Яремчук
Євро-2024 по футболу

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