Яремчук претендует на лучший гол второго тура Евро-2024

Яремчук претендует на важную награду на Евро-2024
Во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины победила Словакию со счетом 2:1. Победный мяч в ворота соперников забил форвард "Брюгге" Роман Яремчук.
После игры гол Яремчука номинировали на приз самому красивому во втором туре Евро-2024, сообщил портал Новини.LIVE.
Tap below to vote for your favourite goal!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
🇺🇦 Roman Yaremchuk vs Slovakia
🇩🇰 Morten Hjulmand vs England
🇨🇭 Xherdan Shaqiri vs Scotland
🇦🇹 Gernot Trauner vs Poland @AlipayPlus | #EUROGOTT
Яремчук может получить награду
Конкурировать с голом Яремчука будут швейцарец Джердан Шакири, датчанин Мортен Юльмен и австриец Гернот Траунер.
Шакири в матче против Шотландии (1:1) сравнял счет ударом в касание, Юльмен забил с 30 метров в ворота Англии (1:1), а Траунер головой открыл счет в матче с Польшей (3:1).
Яремчук забил свой гол на 80-й минуте матча благодаря разрезному пасу Ильи Забарного на Николая Шапаренко, который отлично забросил в штрафную площадку на партнера. Роман красиво принял мяч и реализовал выход на ворота соперника.
В настоящее время в Группе Е Румыния, Бельгия, Словакия и Украина имеют по три набранных балла. Сине-желтые идут последние только из-за разницы забитых и пропущенных мячей.
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