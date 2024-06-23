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Зинченко рассказал, какая часть тела помогла Украине победить Словакию

23 июня 2024 11:00
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Агабекян Карен
редактор
Зинченко рассказал о характере и победе Украины на Евро-2024
Футболист сборной Украины Александр Зинченко. Фото: скриншот
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Агабекян Карен
редактор

Во втором туре чемпионата Европы-2024 в группе Е сборная Украины обыграла Словакию (2:1). Сине-желтые проигрывали в первом тайме, но во втором показали характер и выиграли игру.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко в интервью УАФ рассказал о победе.

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Защитник национальной команды выразил удовлетворение от победы, указав, что это всегда было для них самым важным.

Александр добавил, что после первого матча на команде лежало большое давление, которое проявилось в первом тайме игры со Словакией. При этом команда проявила подлинный характер и отреагировала во втором тайме.

Также Зинченко признал свою вину в пропущенном мяче и поблагодарил поддержавших его партнеров.

"Понимаю, что ошибся в том эпизоде, неправильно выбрал позицию. Как команда мы вышли во втором тайме и показали, что у нас действительно есть, извиняюсь за французский, яйца. Получили результат — это было самое главное", — сказал Зинченко.

Украине осталось сыграть на турнире матч против команды Бельгии, который состоится 26 июня.

Напомним, Ващук объяснил, как сборная Украины должна сыграть с Бельгией. 

Мудрика, Забарного и Ярмолюка не пустили на Олимпийские игры.

Девушка Шапаренко, являющаяся дочерью легенды "Динамо", отреагировала на игру возлюбленного.

Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.  

"Ливерпуль" и "Барселона" хотят купить лидера сборной Испании — о ком речь.

футбол
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Словакия
Евро-2024 по футболу

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