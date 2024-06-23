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Зінченко розповів, яка частина тіла допомогла Україні перемогти Словаччину

23 червня 2024 11:00
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко розповів про характер та перемогу України на Євро-2024
Футболіст збірної України Олександр Зінченко. Фото: скриншот
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Агабекян Карен
редактор

У другому турі чемпіонату Європи-2024 в групі Е збірна України обіграла Словаччину (2:1). Синьо-жовті програвали у першому таймі, але у другому показали характер і виграли гру.

Гравець збірної України Олександр Зінченко в інтерв’ю УАФ розповів про перемогу.

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Захисник національної команди висловив задоволення від перемоги, зазначивши, що це завжди для них було найважливішим.

Олександр додав, що після першого матчу на команді лежав великий тиск, який проявився в першому таймі гри зі Словаччиною. При цьому команда проявила справжній характер та відреагувала в другому таймі.

Також Зінченко визнав свою вину в пропущеному м’ячі та подякував партнерам, які його підтримали.

"Розумію, що помилився в тому епізоді, неправильно вибрав позицію. Як команда ми вийшли у другому таймі й показали, що у нас справді є, перепрошую за французьку, яйця. Здобули результат — це було найголовніше", — сказав Зінченко.

Україні залишилось зіграти на турнірі матч проти команди Бельгії, який відбудеться 26 червня.

Нагадаємо, Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією. 

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Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер. 

"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.

футбол
Збірна України з футболу
Словаччина
Євро-2024 по футболу

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