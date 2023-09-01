Яремчук офіційно став гравцем іспанського топклубу

Яремчук підписав контракт з "Валенсією". Фото: "Валенсія"

Завершилась сага з муками українського форварда Романа Яремчука в бельгійському "Брюгге". Футболіст збірної України став гравцем одного з топових клубів Іспанії.

Яремчука як свого гравця представила "Валенсія".

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Це не повноцінний трансфер

Наразі Яремчука вже представили як нового гравця "Валенсії". При цьому відомо, що гравець перейшов в оренду терміном на один сезон.

Зазначимо, що поки не відомо, чи буде у "Валенсії" право викупу на гравця. Відомо лише про те, що в останній день перед підписанням сторони обговорювали це питання.

Додамо, що заради цього переходу українець погодився на зниження зарплатні.

Цього сезону Яремчук за "Брюгге" забив чотири м’ячі в п’яти матчах. При цьому три з них він забив у одній грі.

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