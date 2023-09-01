Яремчук офіційно став гравцем іспанського топклубу
Завершилась сага з муками українського форварда Романа Яремчука в бельгійському "Брюгге". Футболіст збірної України став гравцем одного з топових клубів Іспанії.
Яремчука як свого гравця представила "Валенсія".
Український футболіст вчора прибув у Іспанії, через що пропустив матч "Брюгге" в плейоф кваліфікації Ліги Конференцій проти "Осасуни", та пройшов медогляд.
¡Qué GRANDE es ser del VALENCIA CF! 🦇#ADNVCF pic.twitter.com/38WfapUVwM— Valencia CF (@valenciacf) September 1, 2023
Це не повноцінний трансфер
Наразі Яремчука вже представили як нового гравця "Валенсії". При цьому відомо, що гравець перейшов в оренду терміном на один сезон.
Зазначимо, що поки не відомо, чи буде у "Валенсії" право викупу на гравця. Відомо лише про те, що в останній день перед підписанням сторони обговорювали це питання.
Додамо, що заради цього переходу українець погодився на зниження зарплатні.
Цього сезону Яремчук за "Брюгге" забив чотири м’ячі в п’яти матчах. При цьому три з них він забив у одній грі.
Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.
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