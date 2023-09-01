Яремчук уже в Іспанії: сьогодні українця оголосять гравцем легендарного клубу

Роман Яремчук в Іспанії Фото: скріншот

Нападник збірної України та бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук покинув розташування команди. Гравець розпочне осінь в новій команді.

Футболіст вже прибув до Іспанії, де підпише контракт із легендарною командою, повідомило Relevo.

Читайте також:

Після провального сезону у Бельгії футболіст вирішив змінити атмосферу. При цьому у клубі також не проти.

Яремчук приєднається у Ла Ліги до Циганкова та Довбика

Яремчук сьогодні підпише контракт з іспанською "Валенсією". Футболіст уже прибув до Іспанії, і йому залишилося пройти лише медогляд.

Відомо, що йдеться про оренду на один сезон. При цьому невідомо, чи буде у клубу право викупу.

Джерело повідомило, що заради оренди у "Валенсію" 27-річний Яремчук погодився на зниження зарплати.

Трансфер був очікуваний, оскільки футболіст провалив минулий сезон, а нинішнього, хоч і забив чотири м'ячі у п'яти матчах, але продовжив залишатися запасним гравцем.

Зазначимо, що у 2022-му році "Брюгге" купив у "Бенфіки" Яремчука за 17 млн євро.

Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.

Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу.

Ребров визначив остаточну заявку на матчі з Англією та Італією: без Маліновського.

Михайло Мудрик може піти із "Челсі" до закриття трансферного вікна.

Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок.