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Яремчук уже в Іспанії: сьогодні українця оголосять гравцем легендарного клубу

1 вересня 2023 10:27
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук уже в Іспанії: сьогодні українця оголосять гравцем легендарного клубу
Роман Яремчук в Іспанії Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Нападник збірної України та бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук покинув розташування команди. Гравець розпочне осінь в новій команді.

Футболіст вже прибув до Іспанії, де підпише контракт із легендарною командою, повідомило Relevo.

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Яремчук сьогодні підпише контракт з іспанською "Валенсією". Футболіст уже прибув до Іспанії, і йому залишилося пройти лише медогляд.

Відомо, що йдеться про оренду на один сезон. При цьому невідомо, чи буде у клубу право викупу.

Джерело повідомило, що заради оренди у "Валенсію" 27-річний Яремчук погодився на зниження зарплати.

Трансфер був очікуваний, оскільки футболіст провалив минулий сезон, а нинішнього, хоч і забив чотири м'ячі у п'яти матчах, але продовжив залишатися запасним гравцем.

Зазначимо, що у 2022-му році "Брюгге" купив у "Бенфіки" Яремчука за 17 млн євро.

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