Яремчук уже в Испании: сегодня украинца объявят игроком легендарного клуба
Нападающий сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук покинул расположение команды. Игрок начнет осень в новой команде.
Футболист уже прибыл в Испанию, где подпишет контракт с легендарной командой, сообщило Relevo.
После провального сезона в Бельгии футболист решил сменить атмосферу. При этом в клубе также не против.
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Яремчук сегодня подпишет контракт с испанской "Валенсией". Футболист уже прибыл в Испанию и ему осталось пройти лишь медобследование.
Известно, что речь идет об аренде на один сезон. При этом неизвестно, будет ли у клуба правом выкупа.
Источник сообщил, что ради аренды в "Валенсию" 27-летний Яремчук согласился на понижение зарплаты.
Трансфер был ожидаем, поскольку футболист провалил прошлый сезон, а в нынешнем, хоть и забил четыре мяча в пяти матчах, но продолжил оставаться запасным игроком.
Отметим, что в 2022-м году "Брюгге" купил у "Бенфики" Яремчука за 17 млн евро.
Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.
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