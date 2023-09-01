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Яремчук уже в Испании: сегодня украинца объявят игроком легендарного клуба

1 сентября 2023 10:27
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук уже в Испании: сегодня украинца объявят игроком легендарного клуба
Роман Яремчук в Испании. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук покинул расположение команды. Игрок начнет осень в новой команде.

Футболист уже прибыл в Испанию, где подпишет контракт с легендарной командой, сообщило Relevo.

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Яремчук сегодня подпишет контракт с испанской "Валенсией". Футболист уже прибыл в Испанию и ему осталось пройти лишь медобследование.

Известно, что речь идет об аренде на один сезон. При этом неизвестно, будет ли у клуба правом выкупа.

Источник сообщил, что ради аренды в "Валенсию" 27-летний Яремчук согласился на понижение зарплаты.

Трансфер был ожидаем, поскольку футболист провалил прошлый сезон, а в нынешнем, хоть и забил четыре мяча в пяти матчах, но продолжил оставаться запасным игроком.

Отметим, что в 2022-м году "Брюгге" купил у "Бенфики" Яремчука за 17 млн евро.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

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