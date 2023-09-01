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Яремчук официально стал игроком испанского топ-клуба

1 сентября 2023 14:02
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук официально стал игроком испанского топ-клуба
Яремчук подписал контракт с "Валенсией". Фото: "Валенсия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Завершилась сага с мучениями украинского форварда Романа Яремчука в бельгийском "Брюгге". Футболист сборной Украины стал игроком одного из топовых клубов Испании.

Яремчука как своего игрока представила "Валенсия".

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Украинский футболист вчера прибыл в Испанию, из-за чего пропустил матч "Брюгге" в плей-офф квалификации Лиги Конференций против "Осасуны", и прошел медосмотр.

Это не полноценный трансфер

Яремчука уже представили как нового игрока "Валенсии". Известно, что игрок перешел в аренду сроком на один сезон.

Отметим, что пока неизвестно, будет ли у "Валенсии" право выкупа на игрока. Известно лишь то, что в последний день перед подписанием стороны обсуждали этот вопрос.

Добавим, что ради этого перехода украинец согласился на снижение зарплаты.

В этом сезоне Яремчук за "Брюгге" забил четыре мяча в пяти матчах. При этом три из них он забил в одной игре.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

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