Яремчук официально стал игроком испанского топ-клуба
Завершилась сага с мучениями украинского форварда Романа Яремчука в бельгийском "Брюгге". Футболист сборной Украины стал игроком одного из топовых клубов Испании.
Яремчука как своего игрока представила "Валенсия".
Украинский футболист вчера прибыл в Испанию, из-за чего пропустил матч "Брюгге" в плей-офф квалификации Лиги Конференций против "Осасуны", и прошел медосмотр.
¡Qué GRANDE es ser del VALENCIA CF! 🦇 #ADNVCF pic.twitter.com/38WfapUVwM— Valencia CF (@valenciacf) September 1, 2023
Это не полноценный трансфер
Яремчука уже представили как нового игрока "Валенсии". Известно, что игрок перешел в аренду сроком на один сезон.
Отметим, что пока неизвестно, будет ли у "Валенсии" право выкупа на игрока. Известно лишь то, что в последний день перед подписанием стороны обсуждали этот вопрос.
Добавим, что ради этого перехода украинец согласился на снижение зарплаты.
В этом сезоне Яремчук за "Брюгге" забил четыре мяча в пяти матчах. При этом три из них он забил в одной игре.
Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.
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