Яремчук официально стал игроком испанского топ-клуба

Яремчук подписал контракт с "Валенсией". Фото: "Валенсия"

Завершилась сага с мучениями украинского форварда Романа Яремчука в бельгийском "Брюгге". Футболист сборной Украины стал игроком одного из топовых клубов Испании.

Яремчука как своего игрока представила "Валенсия".

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Это не полноценный трансфер

Яремчука уже представили как нового игрока "Валенсии". Известно, что игрок перешел в аренду сроком на один сезон.

Отметим, что пока неизвестно, будет ли у "Валенсии" право выкупа на игрока. Известно лишь то, что в последний день перед подписанием стороны обсуждали этот вопрос.

Добавим, что ради этого перехода украинец согласился на снижение зарплаты.

В этом сезоне Яремчук за "Брюгге" забил четыре мяча в пяти матчах. При этом три из них он забил в одной игре.

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