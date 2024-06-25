Яремчук пояснив, чому побоюється збірну Бельгії

Яремчук розповів, чому боїться збірну Бельгії
Роман Яремчук готується у складі збірної України до поєдинку чемпіонату Європи проти Бельгії. Форвард провів у цій країні не один сезон і знає, на що здатні місцеві футболісти.
Герой матчу зі Словаччиною поділився думкою про майбутній матч в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.
Роман Яремчук нагадав, що у нинішньому складі збірної Бельгії грає чимало футболістів, яких ще нещодавно називали "золотим поколінням" місцевого футболу. Вони так і не зуміли здобути трофей, але не звикли грати не на повну силу.
Бельгія може завдати проблем українцям
Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Жеремі Доку та інші футболісти "червоних дияволів", на думку українського форварда, є гравцями світового класу. Яремчук не сумнівається, що на "синьо-жовтих" чекає важке, напружене протистояння. Збірна України має продемонструвати "щось неймовірне" для перемоги у цьому матчі.
"Вони грають у силовий футбол, багато атакують, у команди хороший тренер. Так, Бельгія гратиме під тиском, але перемога потрібна їм так само як і нам. Чекаю на відкритий, агресивний футбол", — пояснив Яремчук.
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