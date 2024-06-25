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Яремчук розповів, чому боїться збірну Бельгії

25 червня 2024 16:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук пояснив, чому побоюється збірну Бельгії
Роман Яремчук під час матчу із збірною Словаччини. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Роман Яремчук готується у складі збірної України до поєдинку чемпіонату Європи проти Бельгії. Форвард провів у цій країні не один сезон і знає, на що здатні місцеві футболісти.

Герой матчу зі Словаччиною поділився думкою про майбутній матч в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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Роман Яремчук нагадав, що у нинішньому складі збірної Бельгії грає чимало футболістів, яких ще нещодавно називали "золотим поколінням" місцевого футболу. Вони так і не зуміли здобути трофей, але не звикли грати не на повну силу.

Роман Яремчук та Олександр Зінченко
Роман Яремчук та Олександр Зінченко святкують перемогу. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Бельгія може завдати проблем українцям

Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Жеремі Доку та інші футболісти "червоних дияволів", на думку українського форварда, є гравцями світового класу. Яремчук не сумнівається, що на "синьо-жовтих" чекає важке, напружене протистояння. Збірна України має продемонструвати "щось неймовірне" для перемоги у цьому матчі.

"Вони грають у силовий футбол, багато атакують, у команди хороший тренер. Так, Бельгія гратиме під тиском, але перемога потрібна їм так само як і нам. Чекаю на відкритий, агресивний футбол", — пояснив Яремчук.

Нагадаємо, Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

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Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Роман Яремчук
Євро-2024
Збірна Бельгії по футболу

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