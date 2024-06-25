Яремчук пояснив, чому побоюється збірну Бельгії

Роман Яремчук під час матчу із збірною Словаччини. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Роман Яремчук готується у складі збірної України до поєдинку чемпіонату Європи проти Бельгії. Форвард провів у цій країні не один сезон і знає, на що здатні місцеві футболісти.

Герой матчу зі Словаччиною поділився думкою про майбутній матч в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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Роман Яремчук нагадав, що у нинішньому складі збірної Бельгії грає чимало футболістів, яких ще нещодавно називали "золотим поколінням" місцевого футболу. Вони так і не зуміли здобути трофей, але не звикли грати не на повну силу.

Роман Яремчук та Олександр Зінченко святкують перемогу. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Бельгія може завдати проблем українцям

Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Жеремі Доку та інші футболісти "червоних дияволів", на думку українського форварда, є гравцями світового класу. Яремчук не сумнівається, що на "синьо-жовтих" чекає важке, напружене протистояння. Збірна України має продемонструвати "щось неймовірне" для перемоги у цьому матчі.

"Вони грають у силовий футбол, багато атакують, у команди хороший тренер. Так, Бельгія гратиме під тиском, але перемога потрібна їм так само як і нам. Чекаю на відкритий, агресивний футбол", — пояснив Яремчук.

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