Яремчук объяснил, почему побаивается сборную Бельгии

Роман Яремчук во время матча со сборной Словакии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Роман Яремчук готовится в составе сборной Украины к поединку чемпионата Европы против Бельгии. Форвард провел в этой стране не один сезон и знает, на что способны местные футболисты.

Герой матча со Словакией поделился мнением о предстоящем матче в интервью официальному сайту УЕФА.

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Роман Яремчук напомнил о том, что в нынешнем составе сборной Бельгии играет немало футболистов, которых еще недавно называли "золотым поколением" местного футбола. Они так и не сумели завоевать трофей, но не привыкли играть не в полную силу.

Роман Яремчук и Александр Зинченко празднуют победу. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Бельгия может доставить проблемы украинцам

Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Жереми Доку и другие футболисты "красных дьяволов" по мнению украинского форварда являются игроками мирового класса. Яремчук не сомневается, что "сине-желтых" ждет тяжелое, напряженное противостояние. Сборная Украины должна продемонстрировать "что-то невероятное" для победы в этом матче.

"Они играют в силовой футбол, много атакуют, у команды хороший тренер. Да, Бельгия будет играть под давлением, но победа нужна им так же, как и нам. Жду открытый, агрессивный футбол", — объяснил Яремчук.

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