Яремчук объяснил, почему побаивается сборную Бельгии

Яремчук рассказал, чего опасается от сборной Бельгии
Роман Яремчук готовится в составе сборной Украины к поединку чемпионата Европы против Бельгии. Форвард провел в этой стране не один сезон и знает, на что способны местные футболисты.
Герой матча со Словакией поделился мнением о предстоящем матче в интервью официальному сайту УЕФА.
Роман Яремчук напомнил о том, что в нынешнем составе сборной Бельгии играет немало футболистов, которых еще недавно называли "золотым поколением" местного футбола. Они так и не сумели завоевать трофей, но не привыкли играть не в полную силу.
Бельгия может доставить проблемы украинцам
Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Жереми Доку и другие футболисты "красных дьяволов" по мнению украинского форварда являются игроками мирового класса. Яремчук не сомневается, что "сине-желтых" ждет тяжелое, напряженное противостояние. Сборная Украины должна продемонстрировать "что-то невероятное" для победы в этом матче.
"Они играют в силовой футбол, много атакуют, у команды хороший тренер. Да, Бельгия будет играть под давлением, но победа нужна им так же, как и нам. Жду открытый, агрессивный футбол", — объяснил Яремчук.
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