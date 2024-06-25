Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Яремчук рассказал, чего опасается от сборной Бельгии arrow

Яремчук рассказал, чего опасается от сборной Бельгии

25 июня 2024 16:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук объяснил, почему побаивается сборную Бельгии
Роман Яремчук во время матча со сборной Словакии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Роман Яремчук готовится в составе сборной Украины к поединку чемпионата Европы против Бельгии. Форвард провел в этой стране не один сезон и знает, на что способны местные футболисты. 

Герой матча со Словакией поделился мнением о предстоящем матче в интервью официальному сайту УЕФА. 

Читайте также:

Роман Яремчук напомнил о том, что в нынешнем составе сборной Бельгии играет немало футболистов, которых еще недавно называли "золотым поколением" местного футбола. Они так и не сумели завоевать трофей, но не привыкли играть не в полную силу. 

Роман Яремчук и Александр Зинченко
Роман Яремчук и Александр Зинченко празднуют победу. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Бельгия может доставить проблемы украинцам 

Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Жереми Доку и другие футболисты "красных дьяволов" по мнению украинского форварда являются игроками мирового класса. Яремчук не сомневается, что "сине-желтых" ждет тяжелое, напряженное противостояние. Сборная Украины должна продемонстрировать "что-то невероятное" для победы в этом матче. 

"Они играют в силовой футбол, много атакуют, у команды хороший тренер. Да, Бельгия будет играть под давлением, но победа нужна им так же, как и нам. Жду открытый, агрессивный футбол", — объяснил Яремчук. 

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

"Жирона" решила, где будет играть Цыганков в следующем сезоне.

"Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно. 

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Роман Яремчук
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление