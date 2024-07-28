Роман Яремчук перейде в Олімпіакос протягом 24 годин

Український нападний Роман Яремчук. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Український форвард бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук в найближчі 24 години змінить команду. Футболіст перейде в найбільш несподіваний чемпіонат.

Про новий клуб українця розповів бельгійський журналіст Саша Тавольєрі.

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За інформацією джерела, "Брюгге" домовився щодо трансферу свого футболіста у грецький "Олімпіакос".

Сума трансферу не називається. Джерело лише повідомило, що мова йде про чотирирічний контракт.

Яремчук 29 липня пройде медогляд у Греції.

Зазначається, що "Олімпіакосу" вдалося випередити в перегонах за форварда "Трабзонспор" та "Брентфорд".

"Олімпіакос" раніше хотів підписати Мартіна Брейтвейта, але не зміг домовитися щодо умов особистого контракту і потім звернувся до Яремчука.

Яремчук минулого сезону на правах оренди грав за "Валенсію". В Іспанії нападник забив чотири голи у 29 матчах.

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