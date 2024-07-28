Роман Яремчук перейде в Олімпіакос протягом 24 годин

Яремчук у найближчі 24 години перейде до клубу з Греції
Український форвард бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук в найближчі 24 години змінить команду. Футболіст перейде в найбільш несподіваний чемпіонат.
Про новий клуб українця розповів бельгійський журналіст Саша Тавольєрі.
Яремчук переїздить у Грецію
За інформацією джерела, "Брюгге" домовився щодо трансферу свого футболіста у грецький "Олімпіакос".
Сума трансферу не називається. Джерело лише повідомило, що мова йде про чотирирічний контракт.
Яремчук 29 липня пройде медогляд у Греції.
Зазначається, що "Олімпіакосу" вдалося випередити в перегонах за форварда "Трабзонспор" та "Брентфорд".
"Олімпіакос" раніше хотів підписати Мартіна Брейтвейта, але не зміг домовитися щодо умов особистого контракту і потім звернувся до Яремчука.
Яремчук минулого сезону на правах оренди грав за "Валенсію". В Іспанії нападник забив чотири голи у 29 матчах.
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