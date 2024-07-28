Роман Яремчук перейдет в Олимпиакос в течение 24 часов

Украинский нападающий Роман Яремчук. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Украинский форвард бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук в ближайшие 24 часа сменит команду. Футболист перейдет в самый неожиданный чемпионат.

О новом клубе украинца рассказал бельгийский журналист Саша Тавольери.

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По информации источника, "Брюгге" договорился о трансфере своего футболиста в греческий "Олимпиакос".

Сумма трансфера не разглашается. Источник лишь сообщил, что речь идет о четырехлетнем контракте.

Яремчук 29 июля пройдет медосмотр в Греции.

Отмечается, что "Олимпиакосу" удалось опередить в гонке за форвардом "Трабзонспор" и "Брентфорд".

"Олимпиакос" раньше хотел подписать Мартина Брейтвейта, но не смог договориться об условиях личного контракта и затем обратился к Яремчуку.

Роман в прошлом сезоне на правах аренды играл за "Валенсию". В Испании нападающий забил четыре гола в 29 матчах.

Напомним, Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

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