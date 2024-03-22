Яремчук відродився як Фенікс і став Левом України у відборі на Євро-2024

Роман Яремчук після голу. Фото: facebook.com/shevaofficial

У півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України обіграла команду Боснії та Герцеговини. Вирішальним у матчі став вихід на заміну форварда Романа Яремчука.

Саме футболіста "Валенсії" уболівальники після матчу визнали "Левом матчу", повідомив портал Новини.LIVE.

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Яремчук вийшов на поле на 81-й хвилині замість опорного півзахисника Володимира Бражка, який добре відіграв матч. Сергій Ребров ризикнув, випустивши другого форварда, та його ставка зіграла.

На 85-й хвилині Яремчук зрівняв рахунок після прострілу з правого флангу. Потім на 88-й хвилині Роман змістився з лівого флангу до штрафного майданчика і навісив точно на голову Артема Довбика, який "розстріляв" ворота суперника.

Після матчу УАФ опублікувала відео зі зверненням Яремчука як тріумфатора гри до вболівальників.

"Друзі, привіт! Слава Україні! Важлива перемога для нас. Рухаємось далі і чекаємо на вас у Вроцлаві. Слава ВСУ! Слава Україні!" — сказав Роман.

Також матч ознаменувався для Романа тим, що він увійшов до ТОП-5 найкращих бомбардирів збірної України. Зараз на його рахунку 14 голів, і він на один м'яч відстає від Сергія Реброва.

Андрій Шевченко — 48 Андрій Ярмоленко — 46 Євген Коноплянка — 21 Сергій Ребров — 15 Роман Яремчук — 14.

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