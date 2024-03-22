Яремчук возродился как Феникс и стал Львом Украины в отборе на Евро-2024

Роман Яремчук после своего гола. Фото: facebook.com/shevaofficial

В полуфинале плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины. Решающим в матче стал выход на замену форварда Романа Яремчука.

Именно футболиста "Валенсии" болельщики после матча признали "Львом матча", сообщил портал Новини.LIVE.

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Яремчук вышел на поле на 81-й минуте вместо хорошо отыгравшего матч опорного полузащитника Владимира Бражко. Сергей Ребров рискнул, выпустив второго форварда, и его ставка сыграла.

На 85-й минуте Яремчук сравнял счет после прострела с правого фланга. Затем на 88-й минуте Роман сместился с левого фланга к штрафной и навесил точно на голову Артема Довбика, который "расстрелял" ворота соперника.

После матча УАФ опубликовала видео с обращением Яремчука, как триумфатора игры, к болельщикам.

"Друзья, привет! Слава Украине! Важная победа для нас. Двигаемся дальше и ждем вас во Вроцлаве. Слава ВСУ! Слава Украине!", — сказал Роман.

Также матч ознаменовался для Романа тем, что он вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины. Сейчас на его счету 14 голов и он на один мяч отстает от Сергея Реброва.

Андрей Шевченко — 48 Андрей Ярмоленко — 46 Евгений Коноплянка — 21 Сергей Ребров — 15 Роман Яремчук — 14.

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