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Яремчук возродился как Феникс и стал Львом Украины в отборе на Евро-2024

22 марта 2024 09:24
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук возродился как Феникс и стал Львом Украины в отборе на Евро-2024
Роман Яремчук после своего гола. Фото: facebook.com/shevaofficial
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В полуфинале плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины. Решающим в матче стал выход на замену форварда Романа Яремчука.

Именно футболиста "Валенсии" болельщики после матча признали "Львом матча", сообщил портал Новини.LIVE.

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Яремчук вышел на поле на 81-й минуте вместо хорошо отыгравшего матч опорного полузащитника Владимира Бражко. Сергей Ребров рискнул, выпустив второго форварда, и его ставка сыграла.

На 85-й минуте Яремчук сравнял счет после прострела с правого фланга. Затем на 88-й минуте Роман сместился с левого фланга к штрафной и навесил точно на голову Артема Довбика, который "расстрелял" ворота соперника.

После матча УАФ опубликовала видео с обращением Яремчука, как триумфатора игры, к болельщикам.

"Друзья, привет! Слава Украине! Важная победа для нас. Двигаемся дальше и ждем вас во Вроцлаве. Слава ВСУ! Слава Украине!", — сказал Роман.

Также матч ознаменовался для Романа тем, что он вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины. Сейчас на его счету 14 голов и он на один мяч отстает от Сергея Реброва.

  1. Андрей Шевченко — 48
  2. Андрей Ярмоленко — 46
  3. Евгений Коноплянка — 21
  4. Сергей Ребров — 15
  5. Роман Яремчук — 14.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно. 

Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии. 

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ.

футбол
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Роман Яремчук
Евро-2024 по футболу

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