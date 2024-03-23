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Яремчук вважає, що часу на відновлення до матчу з Ісландією буде достатньо

23 березня 2024 10:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Яремчук вважає, що часу на відновлення до матчу з Ісландією буде достатньо
Роман Яремчук. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Нападник збірної України Роман Яремчук, який вийшов на заміну та зрівняв рахунок у грі з Боснією, був визнаний уболівальниками найкращим гравцем поєдинку. Після матчу він сказав, що свій рівень треба доводити щоразу.

Інтерв’ю форварда "Валенсії" опублікували на офіційному сайті УАФ, передає Новини.LIVE.

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"Звичайно, дуже приємно, дякую вболівальникам. Потрібно продовжувати, і, сподіваюся, це не востаннє. Потрібно щоразу доводити, забивати голи й приносити користь команді", — каже Роман.

Джокер-Роман

Яремчук вийшов на поле на 81-й хвилині та замінив Бражко. Вже через 4 хвилини він зрівняв рахунок після пасу Коноплі. А потім він віддав гольовий пас на Довбика.

"Було складно ввійти у гру. Але добре, що все так закінчилося. Радий у доброму гуморі вирушити до Польщі й готуватися до наступного матчу. Гадаю, часу на відновлення буде достатньо. Ми всі — професіонали, дивимося тільки вперед", — сказав нападник.

Нагадаємо, що тепер Україна розіграє путівку на Євро-2024 зі збірною Ісландії, яка в іншому півфіналі розтрощила Ізраїль з рахунком 4:1. Хет-триком в тій грі відзначився форвард “Дженоа” Гудмундссон. 

Матч відбудеться 26 березня на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві й розпочнеться о 20:45 за місцевим часом (о 21:45 за Києвом).

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"Динамо" може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться.

"Полісся" знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ.

УАФ
Збірна України з футболу
Артем Довбик
Ісландія
Роман Яремчук
Володимир Бражко
Юхим Конопля

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