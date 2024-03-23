Яремчук вважає, що часу на відновлення до матчу з Ісландією буде достатньо

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Нападник збірної України Роман Яремчук, який вийшов на заміну та зрівняв рахунок у грі з Боснією, був визнаний уболівальниками найкращим гравцем поєдинку. Після матчу він сказав, що свій рівень треба доводити щоразу.

Інтерв’ю форварда "Валенсії" опублікували на офіційному сайті УАФ, передає Новини.LIVE.

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"Звичайно, дуже приємно, дякую вболівальникам. Потрібно продовжувати, і, сподіваюся, це не востаннє. Потрібно щоразу доводити, забивати голи й приносити користь команді", — каже Роман.

Джокер-Роман

Яремчук вийшов на поле на 81-й хвилині та замінив Бражко. Вже через 4 хвилини він зрівняв рахунок після пасу Коноплі. А потім він віддав гольовий пас на Довбика.

"Було складно ввійти у гру. Але добре, що все так закінчилося. Радий у доброму гуморі вирушити до Польщі й готуватися до наступного матчу. Гадаю, часу на відновлення буде достатньо. Ми всі — професіонали, дивимося тільки вперед", — сказав нападник.

Нагадаємо, що тепер Україна розіграє путівку на Євро-2024 зі збірною Ісландії, яка в іншому півфіналі розтрощила Ізраїль з рахунком 4:1. Хет-триком в тій грі відзначився форвард “Дженоа” Гудмундссон.

Матч відбудеться 26 березня на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві й розпочнеться о 20:45 за місцевим часом (о 21:45 за Києвом).

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