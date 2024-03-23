Яремчук вважає, що часу на відновлення до матчу з Ісландією буде достатньо
Нападник збірної України Роман Яремчук, який вийшов на заміну та зрівняв рахунок у грі з Боснією, був визнаний уболівальниками найкращим гравцем поєдинку. Після матчу він сказав, що свій рівень треба доводити щоразу.
Інтерв’ю форварда "Валенсії" опублікували на офіційному сайті УАФ, передає Новини.LIVE.
"Звичайно, дуже приємно, дякую вболівальникам. Потрібно продовжувати, і, сподіваюся, це не востаннє. Потрібно щоразу доводити, забивати голи й приносити користь команді", — каже Роман.
Джокер-Роман
Яремчук вийшов на поле на 81-й хвилині та замінив Бражко. Вже через 4 хвилини він зрівняв рахунок після пасу Коноплі. А потім він віддав гольовий пас на Довбика.
"Було складно ввійти у гру. Але добре, що все так закінчилося. Радий у доброму гуморі вирушити до Польщі й готуватися до наступного матчу. Гадаю, часу на відновлення буде достатньо. Ми всі — професіонали, дивимося тільки вперед", — сказав нападник.
Нагадаємо, що тепер Україна розіграє путівку на Євро-2024 зі збірною Ісландії, яка в іншому півфіналі розтрощила Ізраїль з рахунком 4:1. Хет-триком в тій грі відзначився форвард “Дженоа” Гудмундссон.
Матч відбудеться 26 березня на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві й розпочнеться о 20:45 за місцевим часом (о 21:45 за Києвом).
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